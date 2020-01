Mastercard ouvre un centre mondial de renseignement et de cybersécurité à Vancouver





L'objectif est de créer des emplois et d'accélérer l'innovation dans la sécurité numérique, la cybersécurité, l'IA et l'IdO

VANCOUVER, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Mastercard a dévoilé aujourd'hui son nouveau centre de renseignement et de cybersécurité situé à Vancouver, au Canada. L'entreprise compte accroître sa présence au pays grâce à la création et au maintien de 380 emplois au total. Le centre lui permettra aussi d'accélérer l'innovation dans la sécurité numérique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Le nouvel espace de Vancouver deviendra l'un des six centres mondiaux de technologie pour Mastercard et élaborera des solutions de cybersécurité pour l'écosystème des paiements à l'échelle internationale.

« Pour Mastercard, s'assurer que les paiements sont pratiques et sécurisés a toujours été une priorité absolue, a précisé Ajay Banga, président-directeur général de Mastercard. Le centre de Vancouver nous aidera à répondre à la demande croissante pour des solutions technologiques permettant de réduire le coût de la lutte contre les cyberattaques, de faire des appareils connectés d'aujourd'hui les dispositifs de paiement sécurisé de demain, et de corriger les vulnérabilités qui augmentent relativement à l'Internet des objets. »

Le lancement du centre est rendu possible grâce au partenariat avec le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, en plus de l'investissement de 510 millions de dollars de Mastercard.

« Les Canadiens utilisant de plus en plus leurs dispositifs branchés, notamment lors de leurs transactions financières sensibles, il est important pour eux que leurs données et leurs renseignements personnels soient bien protégés, a précisé le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains. Notre gouvernement investit dans un nouveau centre de cybersécurité au Canada dans le but de soutenir la mise au point des solutions technologiques nécessaires pour protéger les renseignements personnels et financiers des Canadiens et des gens du monde entier lors de l'utilisation de leurs dispositifs. Ainsi, le Canada deviendra un chef de file mondial en matière de cybersécurité et nous pourrons réduire les coûts de la cybercriminalité au pays, qui sont estimés à trois milliards de dollars par année. »

Cette expansion est la dernière d'une série d'investissements effectués par Mastercard au pays dans le but de renforcer son engagement à soutenir les talents canadiens en matière de technologie et d'innovation. En 2017, Mastercard a acquis NuData Security à Vancouver et, l'année dernière, Ethoca à Toronto, réunissant ainsi les meilleures solutions aux problèmes liés à la biométrie et aux fraudes afin de renforcer la sécurité dans l'espace numérique.

« Accroître notre présence au Canada nous permet de bénéficier de la main-d'oeuvre hautement qualifiée du pays et du dynamisme de l'écosystème technologique pour apporter les innovations sur le marché encore plus rapidement », a ajouté Ajay Banga.

Situé dans la tour de bureaux The Exchange (l'ancien bâtiment de la Bourse ayant été rénové), le centre de Vancouver accueille actuellement l'équipe de NuData Security, ainsi que des membres des divisions Recherche et développement, Opérations et technologie, et Cybersécurité et renseignement de Mastercard. Des postes d'ingénieurs en logiciels, de scientifiques des données, de chefs de projets, d'analystes, de concepteurs de produits, et d'experts de la sécurité de l'information seront offerts. Le centre s'ajoutera au siège social canadien de Mastercard à Toronto, ainsi qu'aux centres mondiaux de technologie à New York, à Saint-Louis, à Dublin, à Sydney, et en Inde (Pune et Vadodara). Pour trouver des offres d'emploi à Vancouver et partout dans le monde, visitez le site Web des carrières de Mastercard.

