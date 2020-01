Le ministre Bains annonce la création d'un centre de cybersécurité qui aura pour mission d'aider à protéger les Canadiens en ligne





Un centre de renseignement et de cybersécurité mettra au point des technologies afin de combattre la cybercriminalité et de faire du Canada un chef de file en matière de cybersécurité

DAVOS, Suisse, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Les technologies numériques font partie intégrante de notre quotidien. En 2025, il y aura quelque 75 milliards de dispositifs branchés à l'échelle planétaire. Les Canadiens doivent avoir l'assurance que leurs données et leurs renseignements personnels sont protégés en ligne.

Aujourd'hui, à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial, à Davos, en Suisse, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a rencontré le président-directeur général de Mastercard, Ajay Banga. Ils ont annoncé un investissement de 510 millions de dollars de Mastercard visant à établir un nouveau centre mondial de renseignement et de cybersécurité (Intelligence and Cyber Centre) à Vancouver, en Colombie-Britannique (une portion de 420 millions de dollars de ce projet est admissible au titre du Fonds stratégique pour l'innovation). Le gouvernement du Canada investit 49 millions de dollars pour soutenir ce projet. En plus de rehausser le leadership du Canada en matière de cybersécurité, le projet soutiendra 380 emplois et permettra la création de 100 stages pour des étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études.

Le centre mettra au point des technologies et établira des normes qui permettront aux Canadiens et aux citoyens du monde entier d'utiliser en toute sécurité leurs dispositifs branchés à Internet -- téléphone, tablette, ordinateur, véhicule -- sans craindre le vol de leurs renseignements personnels et financiers.

En collaboration avec des universités, des entreprises et le secteur public, le centre mettra aussi au point des outils logiciels qui permettront aux organisations de toutes les tailles d'intégrer plus efficacement les technologies de cybersécurité dans leurs activités.

Citations

« Les Canadiens utilisent de plus en plus leurs dispositifs branchés, notamment lors de leurs transactions financières sensibles. Il est donc important pour eux que leurs données et leurs renseignements personnels soient bien protégés. Notre gouvernement investit dans un nouveau centre de cybersécurité au Canada dans le but de soutenir la mise au point des solutions technologiques nécessaires pour protéger les renseignements personnels et financiers des Canadiens et des gens du monde entier lors de l'utilisation de leurs dispositifs. Ainsi, le Canada deviendra un chef de file mondial en matière de cybersécurité et nous pourrons réduire les coûts de la cybercriminalité au pays, qui sont estimés à trois milliards de dollars par année. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« L'une des priorités de Mastercard a toujours été d'assurer la convivialité et la sécurité des transactions financières. Notre parcours d'innovation au Canada est pour nous source de fierté, et nous sommes reconnaissants du soutien offert par le gouvernement canadien, appui qui nous permettra de demeurer à la fine pointe en matière de sécurité numérique. Notre centre de renseignement et de cybersécurité à Vancouver répondra à la demande croissante de solutions technologiques visant à réduire le coût des cyberattaques, à concevoir des dispositifs branchés pouvant être utilisés pour le traitement sécuritaire des paiements, et à mieux gérer les vulnérabilités croissantes associées à l'Internet des objets. Ces innovations seront avantageuses pour les consommateurs et les entreprises du Canada et du monde entier. »

- La présidente de Mastercard au Canada, Sasha Krstic

Les faits en bref

Mastercard est une entreprise de technologie d'envergure mondiale, spécialisée dans l'industrie des paiements. Mastercard Technologies Canada, auparavant NuData Security Inc., est une entreprise de technologies financières et une filiale de Mastercard Incorporated. Cette expansion est le plus récent volet d'une série d'investissements effectués par Mastercard au Canada , et démontre bien la détermination plus solide que jamais de l'entreprise à soutenir les talents canadiens en matière d'innovation et de technologie.

, et démontre bien la détermination plus solide que jamais de l'entreprise à soutenir les talents canadiens en matière d'innovation et de technologie. Le nouveau centre fera fond sur les activités précédentes de NuData Security et tiendra lieu de complément au siège social canadien de Mastercard à Toronto . Ce projet concorde avec la Stratégie nationale de cybersécurité du gouvernement du Canada , qui est la feuille de route du Canada en matière de cybersécurité, et avec les recommandations présentées par la Table sectorielle de stratégies économiques sur les industries numériques.

. Ce projet concorde avec la Stratégie nationale de cybersécurité du gouvernement du , qui est la feuille de route du en matière de cybersécurité, et avec les recommandations présentées par la Table sectorielle de stratégies économiques sur les industries numériques. L'investissement dans le centre mondial de cybersécurité de Mastercard à Vancouver est effectué par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à soutenir des investissements commerciaux de haute qualité dans tous les secteurs de l'économie.

est effectué par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à soutenir des investissements commerciaux de haute qualité dans tous les secteurs de l'économie. En plus d'appuyer la création et le maintien de 380 emplois, ce projet permettra la création de 100 stages pour des étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services aident les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

