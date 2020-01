The LYCRA Company va exposer les dernières innovations de la marque LYCRA® lors du salon ISPO Munich





The LYCRA Company, leader dans le domaine des fibres innovantes et des solutions technologiques pour la mode et l'industrie textile, va présenter au salon ISPO Munich du 26 au 29 janvier 2020 la série d'innovations la plus novatrice que l'entreprise ait proposée depuis des années. Les visiteurs pourront ainsi en savoir plus sur la nouvelle technologie LYCRA® FitSensetm, la fibre LYCRA® MyFittm, la fibre LYCRA® EcoMade, ainsi que Planet Agenda, la plateforme de The LYCRA Company dédiée au développement durable.

« Nous sommes ravis de présenter nos dernières innovations destinées aux vêtements de sport et d'athleisure lors du salon ISPO, a indiqué Julien Born, Président de la branche Habillement de The LYCRA Company. Nous sommes impatients de travailler avec les marques et leurs chaînes d'approvisionnement, afin de créer des offres de produits qui apportent une valeur ajoutée tangible aux vêtements, en adéquation avec les modes de vie actifs des consommateurs et leur recherche d'un confort, d'un porter et d'une forme durables. »

La technologie LYCRA® FitSensetm s'appuie sur une dispersion à l'eau brevetée qui contient la même molécule que la fibre LYCRA®, mais sous forme liquide. Cette innovation révolutionnaire est sérigraphiée sur du tissu contenant la fibre LYCRA® pour offrir un maintien léger et ciblé aux endroits requis. Offrant des possibilités créatives infinies aux marques et aux détaillants, cette solution peut également contribuer à simplifier la confection des vêtements, en éliminant les doubles épaisseurs de tissus et les coutures supplémentaires.

La fibre LYCRA® MyFittm est un nouveau polymère en attente de brevet, conçu pour offrir un porter personnalisé, grâce à une meilleure tolérance de forme couvrant un éventail de morphologies au sein d'une même taille. Cette nouveauté prometteuse est la seule solution à l'échelle mondiale répondant directement aux besoins majeurs des consommateurs en termes d'ajustement, ce qui peut aider les marques à diminuer le nombre d'articles retournés, ainsi qu'à accroître la satisfaction et la fidélisation de leurs clients.

The LYCRA Company présentera également son premier élasthanne de marque fabriqué avec du contenu industriel recyclé. La fibre LYCRA® EcoMade propose les mêmes performances que la fibre LYCRA® originale, mais est constituée en partie de déchets de fibres collectés dans les sites de production de l'entreprise, qui sont ensuite mélangés à du polymère vierge à des concentrations spécifiques. Cette solution durable permet de réduire les déchets et de les réintégrer à la production.

Les visiteurs présents au salon ISPO pourront aussi s'informer sur Planet Agenda, l'engagement de The LYCRA Company en faveur de la création d'un avenir plus durable. Cette plateforme vise à fournir des informations, des technologies, des produits et des processus pouvant aider les consommateurs à réduire les déchets, économiser l'énergie, prolonger la durée de vie des vêtements et bien plus encore. Planet Agenda s'articule autour de trois piliers interdépendants : la durabilité des produits, l'excellence en matière de fabrication et la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez LYCRA.com/sustainability.

Pour découvrir les dernières innovations de The LYCRA Company et Planet Agenda, stand C1.355. Consultez ISPO.com pour plus d'informations sur le salon.

The LYCRA Company innove et produit des solutions en matière de fibres et de technologies pour les secteurs de l'habillement et de l'hygiène, ainsi que des produits chimiques de spécialité utilisés dans les chaînes de valeur de l'élasthanne et du polyuréthane. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits novateurs, son expertise technique et son soutien marketing inégalé. The LYCRA Company possède des marques grand public et professionnelles réputées : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL® et TERATHANE®. Si le nom de The LYCRA Company est tout nouveau, son héritage remonte à 1958, année de l'invention du fil d'élasthanne original, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company vise à apporter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques destinées à répondre aux besoins des consommateurs en termes de confort et de performances durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.thelycracompany.com.

