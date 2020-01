SoftIron nomme Paul Harris au poste de directeur régional des ventes pour la région Asie-Pacifique





LONDRES, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- SoftIron Ltd, le leader des solutions de stockage fabriquées sur mesure et à rendement optimisé, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Harris au poste de directeur régional des ventes pour la région Asie-Pacifique, et ouvre ainsi un nouveau front pour les solutions matérielles personnalisées de l'entreprise. Cette nomination confère à SoftIron un leadership avéré dans la région Asie-Pacifique, une pépinière pour le déploiement de l'IA et de l'informatique de pointe.

M. Harris, qui possède 20 ans d'expérience dans le domaine du stockage, a su appréhender avec succès des postes de direction similaires en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment chez Telstra, Volante, Storagecraft, et plus récemment chez Nyriad en tant que directeur des ventes et des services. Il apporte à SoftIron un éventail unique de connaissances et de savoir-faire, notamment une expérience approfondie des rôles de vendeur, d'intégrateur et de consommateur dans des petites, moyennes et grandes entreprises. Il a en outre acquis une compréhension approfondie du marché, de la filière et de la technologie.

« La région Asie-Pacifique est réputée pour son esprit innovateur et son leadership en matière de promotion de nouveaux cas d'utilisation et de moyens de tirer parti de la technologie pour améliorer les performances, l'efficacité et, en fin de compte, la vie des gens », a déclaré Phil Straw, PDG de SoftIron. « Nous sommes impatients de tirer parti de la vaste expérience que Paul a acquise au fil d'une carrière axée sur l'innovation technologique, ainsi que du solide réseau qu'il a cultivé et qui nous aidera à avoir rapidement un impact dans la région. Nous sommes impatients de développer fortement la présence de notre marque dans la région Asie-Pacifique et de proposer les solutions de SoftIron dans une zone si riche en innovation ».

« En construisant une plateforme de stockage robuste et unifiée reposant sur la plateforme en open source Ceph, SoftIron offre de nouvelles perspectives pour le futur de Edge, de l'IdO et de l'IA, ce qui m'enthousiasme énormément », a déclaré Paul Harris. « L'industrie dans son ensemble commence à réaliser que les besoins de stockage sur site sont plus pertinents que jamais dans un monde hybride en nuage. Compte tenu de la diversité des charges de travail et des cas d'utilisation, l'impératif de résilience globale des données à l'échelle internationale signifie que le stockage défini par logiciel est arrivé à maturité. La perspective que les solutions de SoftIron puissent pénétrer l'un des marchés informatiques les plus innovants du monde est incroyable. SoftIron a créé des solutions de stockage dotées d'une capacité d'hyperconvergence, qui ont été conçues de manière à pouvoir être facilement adoptées et à s'intégrer de manière transparente dans pratiquement n'importe quel environnement informatique nécessitant une solution fiable, polyvalente et évolutive. J'ai hâte que le succès soit au rendez-vous, aussi bien pour nous que pour nos clients et partenaires de la région Asie-Pacifique. »

À propos de SoftIron®

SoftIron est le leader mondial des solutions de stockage fabriquées sur mesure et à rendement optimisé, du centre de données à la périphérie. Le portefeuille de stockage défini par le logiciel HyperDrive® de la société repose sur la plateforme Ceph ; il a été conçu sur mesure spécialement pour le stockage d'entreprise à grande échelle et fonctionne à la vitesse du fil. HyperCasttm offre la meilleure densité et le meilleur rapport qualité-prix pour la diffusion vidéo en temps réel. SoftIron offre aux entreprises une valeur commerciale accrue en leur proposant des produits de qualité sans verrouillage logiciel ou matériel.

