Dana Anagnostou élue co-managing partner de Kramer Levin à Paris aux côtés de Renaud Dubois





Kramer Levin a le plaisir d'annoncer que Dana Anagnostou, associée à Paris, a été élue co-managing partner du bureau de Paris, à compter du 13 janvier 2020. Dana Anagnostou partagera la fonction avec Renaud Dubois, élu managing partner en janvier 2016.

Dana Anagnostou est spécialisée dans les opérations transfrontalières impliquant le droit français, américain et anglais. Elle conseille les entreprises et les institutions financières sur les opérations de fusions et acquisitions internationales, notamment sur le marché des entreprises intermédiaires. Sa clientèle est composée d'entreprises françaises et internationales avec des problématiques corporate et de conformité (y compris les enquêtes internes relatives à la loi Sapin II et FCPA). Dana intervient également dans les opérations de financement, notamment les opérations transfrontalières, les titrisations et d'autres types de financements structurés.

Américaine résidant en France depuis plus de 20 ans, Dana est membre des barreaux de New York et de Paris et avocate en Angleterre et au Pays de Galles. Elle est également à la tête du département Corporate de Paris et co-anime le comité Women's Initiative.

«Dana est une avocate très réputée, une personne de confiance tant pour ses clients que ses collègues et une leader expérimentée et reconnue», a déclaré Renaud Dubois. « Son élection est un formidable atout pour le cabinet compte tenu notamment de notre croissance rapide ces dernières années. Je suis très heureux qu'elle me rejoigne pour diriger le bureau de Paris. »

Le bureau parisien qui compte plus de 60 avocats a augmenté ses effectifs de près de 40% depuis 2016.

« C'est un honneur d'être nommée co-managing partner du bureau parisien de Kramer Levin», a déclaré Dana Anagnostou. «J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Renaud pour qu'ensemble, nous poursuivions les objectifs de croissance du cabinet tout en conservant sa culture : un partenaire d'excellence et de confiance pour les clients et un cabinet où il fait bon travailler pour les équipes. »

L'élection de Dana Anagnostou en tant que co-managing partner montre également l'engagement de Kramer Levin envers la diversité et le développement de tous les talents. Le cabinet vient en effet d'annoncer la nomination de Marie Davy et Paméla Le Jeune en qualité d'associées au bureau de Paris. Au cours de l'année écoulée, cinq des six nouveaux associés du cabinet dans le monde étaient des femmes.

À propos de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Kramer Levin est un cabinet d'avocats d'affaires international avec des bureaux à New York, dans la Silicon Valley et à Paris. Le cabinet intervient sur de nombreux secteurs d'activités dans tous les domaines du droit des affaires. A Paris, le bureau compte 60 avocats dont 20 associés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kramerlevin.com.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 02:50 et diffusé par :