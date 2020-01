Syngenta investit dans SciFinder-n de CAS pour améliorer l'efficacité de la recherche et mettre plus rapidement sur le marché des solutions agricoles durables





Les solutions d'informations scientifiques avancées s'avèrent être un moteur essentiel de productivité pour les principaux innovateurs alors que le volume de données scientifiques publiées augmente

COLUMBUS, Ohio, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society, a annoncé aujourd'hui que Syngenta, le leader mondial des produits de protection des cultures, a signé un accord pluriannuel pour fournir SciFindern à tous ses chercheurs scientifiques dans le monde. L'offre la plus récente et la plus avancée de la famille de solutions d'informations scientifiques de SciFinder®, SciFindern permet aux scientifiques de trouver rapidement les réponses les plus pertinentes et les plus exploitables à leurs questions de recherche, ce qui améliore la productivité et accélère l'innovation.

« En tant qu'entreprise mondiale de premier plan engagée dans l'agriculture durable, nous accélérons notre innovation pour répondre aux défis croissants auxquels sont confrontés les agriculteurs du monde entier et à l'évolution des mentalités », déclare Jérôme Cassayre, responsable de la chimie de recherche en protection des cultures chez Syngenta. « Notre utilisation de la technologie numérique a le potentiel d'accélérer et de réinventer la façon dont nous faisons de la recherche et du développement, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les agriculteurs et Syngenta. Nous investissons dans SciFindern parce que notre évaluation a démontré qu'il apportait des avantages appréciables à nos équipes de recherche, en leur faisant gagner du temps, en améliorant la qualité de l'analyse de la littérature et en augmentant la productivité. »

CAS s'est associé à Syngenta depuis de nombreuses années pour soutenir le succès de ses équipes de R et D en matière d'innovation, celles ont déposé avec régularité plus de 100 nouvelles demandes de brevet par an pour de nouvelles entités chimiques et biologiques. Le contenu supplémentaire, les fonctions de flux de travail améliorées, les capacités de conception synthétique prédictive et le moteur de pertinence chimique avancé de SciFindern ont prouvé qu'ils aidaient les scientifiques à accomplir des tâches de recherche clés au moins 50 % plus rapidement, permettant ainsi à Syngenta d'accélérer encore leur portefeuille.

« CAS apprécie notre partenariat de longue date avec Syngenta et salue leur engagement en faveur de l'innovation et de l'agriculture durable », a déclaré Craig Stephens, directeur clientèle chez CAS. « Le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités de SciFindern, notamment les capacités de planification synthétique prédictive, les brevets en texte intégral annotés chimiquement et les méthodes de synthèse étape par étape, auront un impact mesurable sur la vitesse à laquelle Syngenta pourra fournir de nouvelles solutions pour répondre aux défis mondiaux urgents. »

