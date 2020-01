Sevan rénove son 14 000e restaurant





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), un chef de file mondial dans les services de design innovant, gestion de programme et construction, et les analyses de données vient de terminer la rénovation de son 14 000e restaurant.

Depuis huit ans, Sevan fournit des solutions aux plus grandes marques à travers le monde, tout en accélérant ses programmes de développement aux États-Unis et au Canada pour les clients multisites. Sevan s'est associée à des programmes de restaurant avec Carl's Jr., Carrols Corporation (un franchisé de Burger King), Chipotle, McDonald's, Panera, Starbucks, Taco Bell, Army & Air Force Exchange Service (Exchange), et d'autres encore.

Le directeur financier de Sevan, Jim Furis, déclare que travailler avec des clients d'exception est la meilleure partie de la réussite de la société dans le secteur de la restauration rapide (Quick Service Restaurant, QSR).

« Chaque client est unique, et le style d'exécution du projet varie considérablement de l'un à l'autre. Ce n'est pas une surprise, ils partagent tous un même objectif : livrer une expérience client fantastique de façon fiable et sur de nombreux sites », a expliqué M. Furis. « Sevan est fière d'avoir joué un rôle dans la transformation et l'amélioration de l'expérience client au sein des restaurants de notre clientèle, et relève le défi de s'étendre dans le monde entier aux côtés de tous ses clients actuels et futurs. »

Sevan est intervenu dans tous ses restaurants clients sous divers angles ; elle a procuré des conseils et des solutions pour les reconstructions, les remodélisations, les acquisitions, les initiatives, les commandes numériques, les autorisations, la diligence préalable, et bien plus. En plus de prévoir la gestion de 14 000 projets de rénovation, Sevan a souvent fourni de nombreux services supplémentaires, y compris du conseil en technologie, des études de sites, du design spatial et des documents de construction.

Le 14 000e restaurant est le McDonald's de Big Bear en Californie, qui vient d'être terminé. Les 14 000 projets de restaurant, de Sevan incluent des magasins emblématiques de McDonald's à Chicago et New York, le magasin de Carl's Jr. sur le Century Boulevard à Los Angeles, et le porte-drapeau de Taco Bell à Chicago.

« Nous apprécions particulièrement nos partenariats avec tous nos merveilleux clients. C'est pour nous un véritable honneur que d'avoir contribué à 14 000 empreintes et à la réussite de ces entreprises de premier plan », a confié pour sa part, le président et directeur général de Sevan, Jim Evans. « McDonald's était notre premier restaurant client. C'est incroyable d'y repenser et de songer à la façon dont notre relation s'est développée ainsi qu'aux milliers de restaurants que nous avons rénovés. Nous avons hâte d'approfondir nos relations à succès et d'aider tous nos clients à se développer dans le monde entier. »

En 2019, Sevan s'est hissée au 713e rang dans la liste Inc. 5000 des sociétés privées à la croissance la plus rapide, à l'échelle nationale. Sevan est également arrivé en 16e position dans le Top 50 des sociétés de gestion de programme, du magazine Engineering News Record (ENR), et en 31e position dans la liste des firmes de gestion payante de la construction. En octobre 2018, Sevan a été nommée parmi les 100 Meilleures petites entreprises par Great Place to Work® et FORTUNE, arrivant en 29e position dans la liste. Pendant six années de suite, ses employés ont désigné Sevan comme un excellent lieu de travail (Great Place to work).

Sevan est une entreprise de gestion de projet, de 500 personnes, dont le siège se trouve à Downers Grove, dans l'Illinois, avec un bureau international à Londres.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions (Sevan) consiste à être la meilleure au monde, à fournir des services innovants de conception, de gestion de programmes et de développement, et des analyses de données aux entreprises exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques emblématiques à l'échelle mondiale, parmi lesquelles : 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Carrols Corporation, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, et Walmart. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques de pointe, Sevan optimise les sites nouveaux, repensés et rénovés. L'expertise de la société couvre de nombreux secteurs commerciaux, y compris les institutions bancaires, les stations-service et les enseignes de proximité, les services gouvernementaux, les restaurants, les épiceries, la vente au détail, la santé, le logement ainsi que les industries de l'hébergement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au 312.285.0590, ou par e-mail à l'adresse hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

