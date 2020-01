HD-PLC révolutionne le monde de l'IoT





Au Japon, la technologie de communication par courant porteur en ligne haut débit (HD-PLC, High Definition Power Line Communication) était jusqu'à ce jour principalement utilisée dans les équipements de communication et adaptateurs PLC. Cela était essentiellement dû à l'interprétation de « l'arrêté ministériel relatif à la fourniture de normes techniques pour les appareils et matériels électriques » s'appliquant à l'intégration de HD-PLC dans les appareils et équipements domestiques électriques. Récemment, les efforts des parties concernées ont été récompensés par l'avis rendu le 25 décembre 2019 par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) qui a en partie révisé l'interprétation de l'arrêté ministériel. La technologie HD-PLC peut désormais être directement intégrée dans les appareils et équipements domestiques.

Les principaux avantages de la technologie HD-PLC par rapport aux technologies sans fil incluent la facilité de configuration des réseaux de communication, le niveau élevé de sécurité et la faible consommation d'énergie. De plus, HD-PLC peut s'utiliser sur les lignes électriques, les câbles coaxiaux, les lignes téléphoniques et autres lignes existantes permettant le déploiement non seulement de réseaux dans des environnements domestiques tels que des habitations, des immeubles ou des usines, mais aussi de grands réseaux extérieurs s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés.

En outre HD-PLC devrait jouer un rôle important dans les installations souterraines et les espaces imperméables aux ondes radio dans les bâtiments et les maisons où la réception sans fil est mauvaise, alors que les utilisateurs s'attendent à ce que les réseaux 5G de prochaine génération fournissent des applications à haut débit et à faible latence. HD-PLC a un rôle unique à jouer en opérant conjointement avec la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres technologies sans fil pour améliorer la qualité de service des réseaux. La révision de l'arrêté ministériel a ouvert la voie à l'achat, par les consommateurs, d'appareils électroménagers fixes intégrant la technologie HD-PLC, facilitant ainsi la création de réseaux grâce au simple branchement de l'équipement sur une prise électrique. Cela fournira une nouvelle solution pour l'interconnexion des appareils électriques.

Yoshiyuki Miyabe, Directeur général principal de Panasonic Corporation, la société fondatrice de HD-PLC Alliance, nous a envoyé un message : « La technologie HD-PLC de 4e génération de Panasonic a déjà été approuvée en tant que norme IEEE 1901a. Nous sommes enthousiasmés par les immenses opportunités ouvertes par la révision de l'arrêté ministériel et visant à faire de HD-PLC l'une des technologies les plus innovantes de l'ère de l'IoT. Panasonic va profiter de ces opportunités pour intégrer cette technologie dans un grand nombre de ses produits et de ses solutions, en travaillant à la poursuite de son développement et de son expansion et en offrant de nouvelles valeurs à ses clients. »

HD-PLC Alliance va continuer de promouvoir l'utilisation de HD-PLC dans les appareils électriques et d'assurer la certification des machines et équipements intégrant HD-PLC afin de garantir leur compatibilité. Dans le même temps, nous poursuivrons nos efforts visant à améliorer l'environnement de certification. Avec la devise « HD-PLC relève le défi de devenir la solution IoT connectant l'environnement de vie, l'industrie et la communauté », nous continuerons de contribuer à l'établissement de normes universelles et de promouvoir une plus large utilisation de produits compatibles HD-PLC.

