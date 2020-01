Une enquête salariale du PMI révèle que les praticiens de la gestion de projets avec la certification PMP gagnent 22 % de plus





Le Project Management Institute (PMI) a publié aujourd'hui son étude "Earning Power: Project Management Salary Survey", qui révèle un important avantage en termes de potentiel de revenus pour les praticiens titulaires de la certification Project Management Professional (PMP)®. D'après l'étude, les répondants avec une certification PMP ont déclaré des salaires médians supérieurs à ceux qui n'ont pas de certification PMP ? 22 % supérieurs en moyenne dans les 42 pays sondés. Une nouveauté dans cette édition : des informations sur les salaires dans cinq pays non couverts précédemment ? Indonésie, Pakistan, Philippines, Portugal et Fédération de Russie.

La 11e édition de l'étude incorpore des informations obtenues auprès de plus de 32 000 praticiens de la gestion de projets dans 42 pays à travers le monde. L'étude biennale exhaustive offre un aperçu de la valeur des compétences, de l'expérience et des certifications dans la gestion de projets. Il s'agit d'une source de données de premier plan qui permet aux praticiens de la gestion de projets une plus grande prise de conscience quant à leur potentiel de revenus, et qui aide les employeurs, les comités de rémunération, les services des ressources humaines et les recruteurs de cadres de mieux déterminer les échelles salariales.

« Pour répondre aux besoins croissants de l'économie du projet, on assiste à une accélération de la demande pour des praticiens de la gestion de projets possédant les bonnes compétences et qualifications », a déclaré Sunil Prashara, président et chef de la direction du PMI. « Cette demande et cet intérêt croissants pour la gestion de projets ? une compétence essentielle pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur ? procurent des possibilités de rémunération concurrentielle. Notre enquête salariale est un outil essentiel pour les organisations cherchant à pourvoir des postes de gestion de projet, ainsi que pour les individus en concurrence pour accéder à ces postes à travers le monde. »

Près des trois quarts des participants à l'enquête (72 %) déclarent que leur rémunération totale, incluant le salaire, les bonus et d'autres formes de rémunération, a augmenté au cours des 12 mois précédant l'enquête. Environ un quart (28 %) ont déclaré des augmentations d'au moins 5 % au cours de cette période.

Lorsqu'il est converti en dollars américains en utilisant les taux de change normaux, le salaire médian varie considérablement entre les praticiens de la gestion de projets d'un pays à l'autre. Les pays dans lesquels ces praticiens déclarent les salaires médians les plus élevés sont la Suisse (132 086 USD), les États-Unis (116 000 USD) et l'Australie (101 381 USD). Tout comme les variations du salaire médian, le taux d'augmentation de salaire varie énormément d'un pays à l'autre. Cependant, dans pratiquement tous les pays inclus dans l'étude, les salaires augmentent lorsque les praticiens se sont vus confier davantage de responsabilités. L'augmentation la plus spectaculaire est observée aux Philippines, où les hausses salariales médianes vont de 17 247 USD pour un gestionnaire de projet de niveau I à 24 524 USD pour un gestionnaire de projet de niveau II et 36 167 USD pour un gestionnaire de projet de niveau III. Les détenteurs d'une certification PMP affichent les plus fortes hausses de salaire aux Philippines et en Indonésie ? où ils déclarent un salaire médian plus de 80 % supérieur à celui des personnes non titulaires de la certification.

La onzième édition de l'étude "Earning Power: Project Management Salary Survey" du PMI s'appuie sur des éléments ajoutés pour la dixième édition. Le département des études de marché du PMI continue de faire évoluer cette offre précieuse afin de servir au mieux la communauté internationale de la gestion de projets. La onzième édition du rapport est basée sur des informations sur les salaires auto-déclarées, obtenues auprès de plus de 32 000 professionnels de la gestion de projets. La méthodologie d'échantillonnage aléatoire stratifié utilisée pour cette étude permet de présenter des données pertinentes sur les rémunérations pour 42 pays. Le rapport inclut huit descriptions/niveaux de postes majeurs dans la présentation des données. Le PMI a travaillé avec un cabinet d'étude indépendant, ainsi qu'avec un groupe de membres du PMI bénévoles, pour que ces descriptions soient les plus pertinentes possibles et qu'elles reflètent au mieux le monde réel. L'utilisation de ces descriptions de postes pour effectuer une vérification croisée des données dans l'ensemble de ce rapport rend de telles informations utiles à tous ? des gestionnaires de projet de premier échelon aux cadres supérieurs dans la gestion de projets. Le rapport complet est disponible sur le site https://www.pmi.org/learning/careers/project-management-salary-survey.

