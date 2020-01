AskNicely ouvre un bureau à Amsterdam pour répondre à la demande croissante en Europe





AskNicely, la plateforme d'expérience client destinée aux entreprises axées sur les personnes, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau européen à Amsterdam. La société, qui a son siège social à Portland dans l'Oregon, a récemment procédé à l'agrandissement de son bureau d'origine à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

« Amsterdam est devenue une plaque tournante de l'innovation », a déclaré Aaron Ward, cofondateur et PDG d'AskNicely. « Nous sommes conscients du potentiel de l'incroyable vivier de talents de la ville, de son infrastructure de classe mondiale et de la croissance dynamique qui a permis de façonner la scène technologique d'Amsterdam. »

Le bureau européen a été ajouté en réponse à la demande des clients et pour accélérer les plans de croissance de l'entreprise. En 2019, AskNicely a levé 10 millions USD en financement de série A et a perfectionné son logiciel NPS de base en lançant la première application mobile de coaching d'expérience client au monde, qiu aide les entreprises à tenir leurs promesses de marque de manière cohérente, en utilisant des rétroactions en temps réel pour coacher les employés.

« Je suis ravi qu'AskNicely ait choisi de s'implanter aux Pays-Bas et d'y héberger ses activités européennes », a confié pour sa part Jeroen Nijland, commissaire à l'Agence néerlandaise pour l'investissement étranger (Netherlands Foreign Investment Agency, NFIA) du ministère néerlandais des Affaires économiques. « Le fait qu'AskNicely ait choisi les Pays-Bas est une preuve supplémentaire de l'attractivité de notre pays pour les entreprises mondiales opérant à la pointe du progrès en matière d'information et de technologies. »

L'expansion a été menée par Kyle Bolster, vice-président et directeur général pour la région Europe, qui fut le premier chef de vente d'AskNicely et qui a développé la stratégie de mise sur le marché de l'entreprise. Au cours de l'année à venir, M. Bolster prévoit de recruter jusqu'à une douzaine d'employés à Amsterdam dans ses équipes de vente et de réussite clients ; ces employés seront axés sur la croissance et sur la fourniture d'un service exceptionnel aux clients européens existants.

« Notre mission est de faciliter la vie de nos utilisateurs. Grâce à AskNicely, nous améliorons continuellement notre compréhension des désirs et besoins de nos utilisateurs », a déclaré Ali Niknam, fondateur et PDG de la banque challenger européenne, bunq. « Bienvenue en Europe, AskNicely ! »

AskNicely a été fondée en Nouvelle-Zélande en 2014 et ses 27 technologues et ingénieurs restent basés à Auckland. En 2017, AskNicely a ouvert son premier bureau américain à Portland, dans l'Oregon. Désormais siège social de la société, le bureau de Portland compte 50 employés travaillant dans les domaines du marketing, de la vente, de la réussite client, de la finance et des ressources humaines.

« Nous comprenons l'importance d'avoir du personnel sur place pour soutenir nos clients », a déclaré ajouté M. Ward. « Mais nous avons également privilégié le choix d'un domicile européen qui s'aligne sur notre culture d'entreprise, ce qui était très important pour nous. Nous avons choisi de baser nos opérations américaines à Portland car nous y trouvons des points communs avec la Nouvelle-Zélande en termes de culture, de niveau de vie abordable et d'éthique autour de l'expérience client. Nous pensons qu'Amsterdam partage en grande partie le même ADN et que cette ville sera le lieu idéal pour l'épanouissement d'AskNicely en Europe. »

À propos d'AskNicely

AskNicely aide les entreprises axées sur les personnes à tenir chaque jour leurs promesses de marque. Plus d'un millier d'entreprises à travers le monde font confiance à AskNicely pour comprendre et améliorer l'expérience de leurs clients, en utilisant le cadre Net Promoter Score (NPS) pour procéder à des mesures ainsi que le principe de reconnaissance positive pour motiver la performance des employés de première ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur asknicely.com.

