Cognate BioServices clôture le financement de série B et finalise l'acquisition de Cobra Biologics





MEMPHIS, Tennessee, 22 janvier 2020 /CNW/ - Cognate BioServices, importante organisation de développement et de fabrication sous contrat (ODFC), spécialisée dans les produits de thérapie génique cellulaire et à médiation cellulaire, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Cobra Biologics, l'une des principales ODCF spécialisées dans la prestation de services de fabrication d'ADN plasmidique et de vecteur viral.

L'investissement dans Cognate et le financement de l'acquisition de Cobra, ont été menés par EW Healthcare Partners, actionnaire actuel de Cognate, et ses co-investisseurs, avec la participation de Medivate Partners.

Ayant acquis Cobra et son expertise spécialisée dans l'ADN plasmidique, les vecteurs viraux, les protéines et le microbiote, du développement au remplissage-finition, Cognate, déjà prestataire mondial de services de pointe, est bien positionnée pour fournir à l'industrie de l'immunothérapie cellulaire et génique, ainsi qu'à la médecine régénérative, et ce, dans le monde entier, des solutions de développement et de fabrication de médicaments.

Cobra Biologics dispose d'installations homologuées cGMP au Royaume-Uni et en Suède. Cognate exploite une usine de fabrication à Memphis, au Tennessee, couvrant plus de 7 400 mètres carrés, et un centre de développement spécialisé à Baltimore.

« Nous sommes tous ravis de clôturer cette transaction et de commencer à réaliser notre proposition de valeur conjointe », a déclaré J. Kelly Ganjei, chef de la direction de Cognate. « Prises ensemble, l'expertise, l'infrastructure et l'implantation géographique Cognate-Cobra mettent immédiatement les deux sociétés en position de répondre aux besoins actuels et futurs du marché, plus rapidement, plus efficacement et de manière plus complète, vu que notre objectif est de s'approprier et d'optimiser les aspects complexes de la chaîne d'approvisionnement. « Soucieux d'accompagner cette acquisition, nous travaillons depuis à l'expansion de nos capacités commerciales et de nos compétences à l'endroit de nos clients qui souhaitent bénéficier d'une offre efficace, soit de solutions de développement et de fabrication de médicaments, unique et extensible, à l'intention de leurs clients. »

Par ailleurs, cette transaction conforte la mission de Cognate, celui de répondre aux besoins du consommateur final de ses services -- les patients ayant des besoins médicaux non satisfaits -- tout en gardant le cap, en tant que prestataire, sur l'accès rapide à des capacités de fabrication avancées intégrées dans un environnement de fabrication extensible.

À propos de Cognate BioServices, Inc.

Cognate, une société dynamique axée sur les résultats, s'attache à offrir aux sociétés de médecine régénérative, d'immunothérapie cellulaire et de thérapies cellulaires avancées la plus large gamme de services de commercialisation. Offerts sur mesure et d'une combinaison unique, ces services s'adressent aux sociétés oeuvrant à tous les niveaux du développement commercial et clinique, puisque Cognate, spécialisée dans les essais cliniques de phase intermédiaire et avancée, appuie aussi ses clients depuis la mise à l'échelle des produits jusqu'à la fabrication commerciale. Appliquant les connaissances et l'expertise de ses équipes commerciales, scientifiques et techniques, Cognate réussit à mettre au point, du début à la fin, des produits allogéniques et autologues sur de multiples plateformes technologiques fondées sur les cellules. http://www.cognatebioservices.com

À propos de Cobra Biologics :

Cobra Biologics, une ODFC internationale de premier plan grâce à ses thérapies de pointe, dispose d'installations homologuées BPF (GMP) en Suède et au Royaume-Uni, bénéficiant chacune d'une vaste expérience au service de notre clientèle mondiale. Notre gamme de services, très large, intégrés et autonomes, s'adresse à la fois au marché clinique et commercial. Prestataire de confiance et partenaire clé dans le développement et la commercialisation de médicaments, nous sommes fiers de notre rôle dans ce processus comme le veulent notre excellence de fabrication et notre gamme complète de services destinés aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.cobrabio.com

À propos d'EW Healthcare Partners :

EW Healthcare Partners, l'une des anciennes sociétés privées d'investissement dans les soins de santé, est aussi l'un des plus grands acteurs du secteur ayant su mobiliser près de 4 milliards de dollars depuis sa création et cherche à prendre auprès des sociétés à vocation santé, en phase de développement commercial rapide, dans les secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux, du diagnostic et des services assistés par la technologie, aux États-Unis et en Europe, des participations à forte croissance. Depuis sa fondation en 1985, et fidèle à son engagement unique envers l'industrie, EW Healthcare Partners se démarque comme un investisseur à long terme dans plus de 150 sociétés de soins de santé englobant divers secteurs, à divers stades de développement et en divers lieux géographiques. L'équipe est composée de plus de 20 professionnels de l'investissement, de haut niveau, ayant des bureaux à Palo Alto, Houston, New York et Londres. Pour en savoir plus, consultes le site www.ewhealthcare.com.

À propos de Medivate Partners :

Medivate est une société de capital-investissement et de capital-risque qui concentre ses placements dans le secteur des biotechnologies et des soins de santé en Asie et en Amérique du Nord. Par cette orientation stratégique, la société est bien positionnée pour tirer parti des possibilités d'investissement comprises entre l'Asie et l'Amérique du Nord, qui se profilent dans le secteur de la santé, et compte arbitrer les avantages transfrontaliers uniques en matière d'investissement. Alors qu'elle clôturait son troisième fonds, Medivate Partners s'est rapidement taillée une réputation de fournisseur d'accès au cercle rapproché des plus grands consortiums financiers et aux ententes les plus fructueuses dans le domaine des sciences de la vie en Asie et en Amérique du Nord.

