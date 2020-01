HEXO Corp clôture un placement direct inscrit de 20 millions de dollars US





OTTAWA, 22 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement direct inscrit auprès d'investisseurs institutionnels (le « placement ») annoncé précédemment. Dans le cadre de l'offre, la Société a vendu 11 976 048 actions ordinaires au prix d'offre de 1,67 $ US par action pour un produit brut de 20,0 millions de dollars US avant déduction des frais et autres dépenses estimées de l'offre. La Société a également émis aux investisseurs des bons de souscription d'actions ordinaires pour l'achat de 5 988 024 actions ordinaires de la Société. Les bons de souscription auront une durée de cinq ans et un prix d'exercice de 2,45 $ US par action. A.G.P./Alliance Global Partners a agi à titre de seul agent placeur de l'offre.



Le placement a été effectué aux États-Unis uniquement aux termes du prospectus préalable de base simplifié modifié et redressé de la Société daté du 14 décembre 2018 (le « prospectus préalable de base »), déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et de la déclaration d'inscription correspondante sur formulaire F-10 (la « déclaration d'inscription ») déposée par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis dans le cadre du régime d'information multinational Canada-États-Unis (le « RIM »). Un supplément de prospectus (le « supplément ») au prospectus préalable de base a été déposé, sans procéder à un placement, auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et auprès de la SEC dans le cadre de la déclaration d'inscription aux termes du RIM. Des exemplaires du supplément et du prospectus préalable de base sont ou seront disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et des exemplaires du supplément et de la déclaration d'inscription sont ou seront disponibles sur EDGAR à www.sec.gov.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il ne doit pas y avoir de vente de ces titres dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou territoire.

À propos d'HEXO Corp



HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500, leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, et tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, exploite des installations en Ontario et au Québec. L'entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com .



