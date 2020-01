Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse de La Ruche - Succès déjà tangible pour la campagne de financement de la reconstruction de la Maison des jeunes d'Amos





QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La campagne pour la reconstruction de la Maison des jeunes d'Amos 2.0, l'une des premières de la plateforme de financement participatif La Ruche potentiellement admissible au Fonds Mille et UN pour la jeunesse, est en bonne voie d'atteindre son objectif. L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, et la députée de la circonscription d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, se réjouissent de ce succès.

En effet, la campagne, qui se termine le 31 janvier prochain, en est déjà à 79 % de son objectif de 100 000 $. Une fois l'objectif atteint, l'initiative sera admissible au Fonds Mille et UN pour la jeunesse, mis sur pied, en décembre 2019, grâce à un partenariat entre La Ruche et le gouvernement du Québec, notamment. La somme amassée permettra d'assurer la reconstruction de la Maison des jeunes d'Amos qui, en juillet 2018, avait été complètement rasée par un incendie majeur.

La nouvelle Maison des jeunes, qui inclura un gymnase, constituera un véritable point de repère dynamique, accueillant et stimulant pour les jeunes d'Amos. Ce lieu de rencontre enrichissant préparera ces derniers à leur avenir professionnel et leur fournira un espace propice à la pratique libre de sports tels que le volleyball, le basketball et le badminton, et ce, dans le but de favoriser de saines habitudes de vie. La présentation d'ateliers et de conférences diverses est également prévue.

« Ma collègue, Suzanne Blais, m'a parlé à de nombreuses reprises de la présente initiative. Je suis très fier de constater que celle-ci pourrait prendre forme grâce au succès que connaît déjà la campagne de financement de La Ruche. Je me réjouis également de voir que l'initiative a atteint plus de 75 % de son objectif. J'invite d'ailleurs ceux et celles qui ont un projet en tête à soumettre leur idée et à profiter de la mise en place du Fonds. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Je suis très fière de constater l'engouement suscité par la campagne de financement pour la reconstruction de la Maison des jeunes d'Amos, sur la plateforme La Ruche. En effet, l'objectif est presque atteint, et je remercie mon collègue Samuel Poulin de son soutien et de sa contribution dans la mise en oeuvre de cette belle initiative. »

Suzanne Blais, députée de la circonscription d'Abitibi-Ouest

Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse allie le financement participatif, le modèle original de La Ruche de même que la contribution d'entreprises et le soutien gouvernemental.

Mis en place par La Ruche, avec un appui de 10,4 millions de dollars, sur cinq ans, en provenance du Secrétariat à la jeunesse, le Fonds Mille et UN pour la jeunesse permettra à des initiatives de voir le jour dans toutes les régions du Québec. La majorité de cette somme sera consacrée au financement des projets, et ce, sous la forme d'un fonds d'appariement. Ainsi, le gouvernement s'engage à verser un montant équivalent à celui des sommes amassées auprès du public ou de l'entreprise privée.

Fonds Mille et UN pour la jeunesse

Campagne de financement de la Maison des jeunes d'Amos

