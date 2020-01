Le salon international du meuble d'Indonésie (IFEX) 2020 redéfinit les produits d'ameublement





Une occasion d'accroître la compétitivité et la valeur des exportations de meubles indonésiens

JAKARTA, Indonésie, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- En tant qu'organisation accueillant les acteurs indonésiens de l'industrie du meuble, l'association indonésienne du meuble et de l'artisanat (HIMKI) organise régulièrement des événements pour promouvoir la croissance de l'industrie auprès du public national et international. L'un des événements annuels organisés par HIMKI est le salon international du meuble d'Indonésie (IFEX), qui s'attache à faire connaître et promouvoir les meubles indonésiens de qualité auprès du public mondial. Du 12 au 15 mars 2020 au parc des expositions Jakarta International Expo, HIMKI et D'Andral Promos indo accueilleront le plus grand salon du meuble interentreprises (B2B) d'Indonésie et de la région.

L'industrie du meuble est toujours considérée comme l'un des principaux piliers de la croissance économique de l'Indonésie. L'industrie absorbe une énorme quantité de ressources humaines et ce nombre ne cesse d'augmenter. Les données du ministère de l'Industrie indonésien montrent une augmentation de la valeur des exportations de meubles. L'année dernière, la valeur des exportations indonésiennes de meubles s'est chiffrée à 1,69 milliard de dollars. En moyenne, l'industrie connaît une croissance de 4 % par an.

L'industrie indonésienne du meuble devrait continuer de croître du fait que le pays présente plusieurs avantages tels que le nombre élevé de ressources humaines et l'abondance de matière première. À ce jour, les terres forestières indonésiennes atteignent environ 120 millions d'hectares, dont 12 millions d'hectares classés comme forêts de production. L'Indonésie est également connue comme le plus grand producteur de rotin au monde, où 312 différents types de rotin sont à disposition de l'industrie.

« L'industrie indonésienne du meuble doit continuellement innover au niveau du design, des technologies, des stratégies marketing et du service après-vente pour assurer un haut niveau de satisfaction client », a déclaré Soenoto, président de HIMKI. Les exportations de meubles de l'Indonésie restent toutefois en deçà de celles du Vietnam, qui occupe actuellement la 7e place. À l'échelle mondiale, le marché de l'exportation de meubles est dominé par la Chine, suivie par l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et les États-Unis.

Une occasion d'augmenter les exportations

Le salon IFEX a réussi à attirer des milliers d'acheteurs et de visiteurs et offre aux acteurs de l'industrie locale une occasion en or d'exposer leurs meilleurs produits aux yeux du public international. L'année dernière, le salon IFEX a attiré 12 000 visiteurs et le montant des transactions qui s'y sont déroulées s'élève à 370 millions de dollars.

L'un des objectifs du salon IFEX 2020 est de profiter du marché américain délaissé par la Chine en raison de la guerre commerciale entre les deux pays. Outre l'Europe, les États-Unis sont l'une des principales destinations des exportations de produits d'ameublement indonésiens. HIMKI encourage les acteurs indonésiens de l'industrie à trouver la meilleure stratégie pour conquérir le marché américain qui était auparavant dominé par les produits chinois.

