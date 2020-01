Nouveau coronavirus apparu en Chine - Le Québec prend les mesures nécessaires pour protéger la population





QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Sans attendre la position officielle de l'Organisation mondiale de la santé à l'égard de l'éclosion de cas d'infection par le nouveau coronavirus appelé 2019-nCoV, principalement en Chine et dans certains autres pays, les autorités de santé publique du Québec annoncent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger la population.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à rassurer la population et à rappeler que, la situation épidémiologique évoluant rapidement, les mesures nécessaires ont été prises pour diagnostiquer les cas qui pourraient se présenter sur le territoire québécois. Des instructions concernant le triage à l'urgence et la prise en charge des cas ont été distribuées au réseau, de même qu'un avis Info-Santé.

De plus, des interventions seront effectuées dans les aéroports canadiens, afin d'inviter les personnes ayant fréquenté les zones sous surveillance et qui présentent des symptômes, soit de la fièvre avec de la toux ou des difficultés respiratoires, à consulter rapidement dans une urgence.

Rappelons que peu de cas ont pour l'instant été diagnostiqués hors de Chine, soit en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et aux États-Unis. Tous les cas déclarés jusqu'au 21 janvier étaient liés à une visite dans la région où sont apparus les premiers cas et à un contact animal. Selon les analyses actuellement disponibles, la transmission entre personnes est considérée comme possible. Notons que quelques cas ont été rapportés chez des travailleurs de la santé. Le risque global pour les Canadiens demeure faible.

Citation :

« Toutes les mesures ont été prises pour détecter l'apparition de cas sur notre territoire et bien protéger la population. Le réseau de la santé et des services sociaux est prêt à faire face à cette situation. De plus, nos gouvernements prennent toutes les précautions nécessaires pour surveiller dans les aéroports l'arrivée de personnes en provenance des régions actuellement concernées par les cas d'infection à ce coronavirus. Nous allons demeurer vigilants et suivre la situation de près. »

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Faits saillants :

Ce nouveau virus est apparenté à celui qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui avait sévi dans certains pays, dont le Canada, il y a quelques années.

Il est apparu en Chine en décembre dernier, à Wuhan. Les premiers cas se sont déclarés à la suite de la fréquentation d'un marché de fruits de mer et d'animaux. La Chine ayant rapidement alerté la communauté internationale, les États sont en mesure de prendre les mesures préventives adéquates.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 15:44 et diffusé par :