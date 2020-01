Journée portes ouvertes - Passez à l'ÉTS le dimanche 26 janvier, entre 10 h et 16 h





MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le dimanche 26 janvier, l'École de technologie supérieure (ÉTS) invite les cégépiens curieux et ingénieux, leurs familles et le public à visiter une école d'ingénierie pas comme les autres et celle qui décerne annuellement le plus grand nombre de diplômes en génie au Québec.

Reconnue pour sa mission axée sur le génie appliqué, l'ÉTS forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur formation très pratique, le développement de nouvelles technologies et leur transfert en entreprise. Venez visiter leurs laboratoires et découvrir les ateliers tout nouveaux des clubs étudiants et leurs dernières innovations et prototypes. Venez rencontrer des filles et des femmes qui ont choisi le génie pour changer le monde.

La journée portes ouvertes est l'occasion de voir de vos yeux ce qui fait le dynamisme unique de l'ÉTS, de recueillir toute l'information sur ses programmes, ses stages rémunérés en entreprise, ses clubs sportifs. C'est aussi l'occasion pour les cégépiens de faire leur demande d'admission directement sur place, gratuitement. De plus, ils courront la chance de gagner une bourse de 2500 $ !

La journée portes ouvertes de l'ÉTS n'a lieu qu'une fois par année. C'est le dimanche 26 janvier, entre 10 h et 16 h, que ça se passe !

Pour un aperçu, suivez ce lien : https://youtu.be/M-XMHL2eeEg

