MISE À JOUR - Invitation aux médias - Annonce concernant la propagation du coronavirus

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse au cours duquel le directeur national de la santé publique, monsieur Horacio Arruda, procédera à une mise au point concernant la décision de l'Organisation...

L'alliance APTS-FIQ manifestera ce jeudi devant l'Assemblée nationale pour exprimer la colère des 131?000 employé·e·s du réseau de la santé et des services sociaux qu'elle représente face aux offres méprisantes du Conseil du trésor à la table de...

