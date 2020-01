Hurricane Electric étend sa connectivité haut débit avec Global Switch à Amsterdam, Londres et Sydney





Hurricane Electric, la plus grande société au monde d'infrastructure internet native IPv6, annonce ce jour avoir étoffé ses points de présence (PoP) avec Global Switch, un propriétaire, opérateur et développeur leader des centres de données à grande échelle, multi-client et indépendants en Europe et en Asie-Pacifique, proposant une infrastructure énergétique et de refroidissement et des systèmes de surveillance hautement résilients.

Le centre de données Amsterdam West de Global Switch, situé à Johan Huizingalaan 759, 1066 VH Amsterdam, dispose de 40 576 m² d'espace, et un second centre de données, Amsterdam East, prévu sur le campus, représentera 28 000 m² supplémentaires. En outre, Amsterdam West a accès aux plateformes d'appairage AMS-IX et NL-IX, et offre des solutions sur mesure, depuis les déploiements de pile simple jusqu'aux solutions multi-mégawatts.

Global Switch London East est situé, avec London North, au coeur de la connectivité des Docklands londoniens, une des zones les plus denses en réseaux au niveau mondial. Ces deux centres de données fournissent 90 000 m² d'espace et la capacité de fournir des déploiements énergétiques sur mesure de plus de 2 000 W/m².

Les centres de Sydney se composent de Sydney East et Sydney West, situés au 400 Harris Street Ultimo, Sydney NSW 2007. Ces centres de données couvrent 73 000 m² d'espace technique dédié, avec de multiples échanges et quatre points d'entrée bien répartis géographiquement.

Ces PoP se trouvent à proximité immédiate des quartiers d'affaires centraux dans les marchés de premier rang, et fourniront aux fournisseurs d'IP pour entreprise et particulier à Amsterdam, Londres et Sydney une tolérance accrue aux pannes, un meilleur équilibrage des charges et une gestion optimisée de la congestion à l'arrivée des services de connectivité IP de prochaine génération.

"Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Global Switch, étant donné que leurs centres de données à grande échelle sont conçus pour répondre à diverses exigences de clients, et pour leur fournir des options de connectivité rentables", déclare Mike Leber, président de Hurricane Electric. "Ces nouveaux PoP renforcent notre engagement à fournir une connectivité haut débit à tous les secteurs industriels et à certaines des plus grandes entreprises au monde."

Maurice Thijssen, directeur des ventes pour l'Europe chez Global Switch, déclare: "Nous sommes ravis que Hurricane Electric élargisse sa présence dans nos centres de données à Amsterdam, Londres et Sydney. Grâce à ses emplacements centraux sur les marchés de premier rang et à son environnement sécurisé et hautement résilient, Global Switch continue d'étendre son offre de connectivité et de réseau pour ses clients. Les fournisseurs tels que Hurricane Electric peuvent répondre à la demande croissante de leurs clients en termes de connectivité et d'appairage, et ont accès à de nouveaux clients au sein de Global Switch."

Les clients de Global Switch et ceux situés à Amsterdam, Londres et Sydney disposent aujourd'hui de nouvelles options de connectivité et d'un accès au vaste réseau IPv4 et IPv6 de Hurricane Electric via des ports 100GE (ethernet 100 gigaoctets), 10GE (ethernet 10 gigaoctets) et GigE (ethernet 1 gigaoctet). En outre, les clients sont en mesure d'échanger du trafic IP avec l'important réseau mondial de Hurricane Electric, qui propose plus de 20 000 sessions BGP avec plus de 7 800 réseaux différents via plus de 220 points d'échange majeurs et des milliers de ports d'appairage pour entreprise et particulier.

À propos de Hurricane Electric

Hurricane Electric exploite son propre réseau mondial IPv4 et IPv6 et est considéré comme la plus grande infrastructure IPv6 au monde. Au sein de son réseau mondial, Hurricane Electric est connecté à plus de 220 points d'échange majeurs et procède directement à des échanges de trafic avec plus de 7 800 différents réseaux. Hurricane Electric, qui utilise une topologie en fibre optique résiliente, dispose de cinq axes 100G redondants qui traversent l'Amérique du Nord, de quatre axes distincts 100G entre les États-Unis et l'Europe, et d'anneaux 100G en Europe et en Asie. Hurricane dispose également d'un anneau autour de l'Afrique, de trois PoP en Australie et d'un PoP à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Hurricane Electric offre des solutions de transit IPv4 et IPv6 utilisant la même connexion. Les vitesses de connexion disponibles sont respectivement de 100GE (ethernet 100 gigaoctets/seconde), 10GE et ethernet 1 gigaoctet.

À propos de Global Switch

Global Switch est un propriétaire, opérateur et développeur de grands centres de données multi-client indépendants en Europe et Asie-Pacifique. Créé en 1998, Global Switch dispose d'un modèle économique éprouvé et d'un solide bilan, et a reçu les meilleures notations de crédit au monde de Fitch, Moody's and Standard & Poor's pour un centre de données. Global Switch est un associé vital et stratégique pour les clients nécessitant des services de centre de données sécurisés et résilients avec une capacité évolutive et un niveau élevé de service client. La Société se concentre sur les zones hautement résilientes, centralisées, à faible latence et denses en réseaux, dans les centre-villes les plus en vue et les hubs internet à proximité de ses clients en périphérie des centres financiers et commerciaux. Les centres de données de Global Switch évoluent exclusivement sur les marchés de premier rang en Europe et en Asie-Pacifique jusqu'aux marchés de troisième rang, et dispose de 380 000 m² occupés par un large éventail de clients, internationaux et nationaux, de grande et petite taille, notamment des organismes gouvernementaux, des institutions financières, des entreprises, des intégrateurs système internationaux, des opérateurs télécoms, des fournisseurs de services nuagiques et gérés et d'autres sociétés d'hébergement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.globalswitch.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 13:25 et diffusé par :