Agnetix obtient du financement lors de la ronde « Series Seed Preferred »





La technologie d'éclairage horticole de prochaine génération attire les capitaux de divers investisseurs

SAN DIEGO, 22 janvier 2020 /CNW/ - Agnetix, un pionnier des solutions technologiques de croissance et d'éclairage horticole sophistiqué pour les cultivateurs commerciaux intérieurs, annonce la clôture de son financement Series Seed Preferred. La ronde de financement a été sursouscrite et inclut un groupe diversifié de partenaires institutionnels et privés.

Agnetix fournit des solutions technologiques et sophistiquées d'éclairage DEL pour la production agricole et la culture de cannabis qui comprennent un puissant système d'éclairage horticole à DEL refroidi par liquide hautement efficace. Celui-ci est conçu pour réduire les coûts énergétiques d'exploitation dans une proportion pouvant atteindre 50 % et pour améliorer considérablement le rendement de culture. Le système d'éclairage viable est rehaussé par ses capacités brevetées de commande et de capture de données, offrant une plus grande prévisibilité et atténuant les risques pour les cultivateurs.

Dans la dernière année, Agnetix a franchi plusieurs étapes jalons :

Les activités commerciales internationales de la société ont crû, récoltant de nouveaux clients et réalisant des ventes dans 4 continents, 5 pays et 11 États.

Sa portée en Amérique du Nord a été élargie par la désignation d'un premier distributeur principal à valeur ajoutée au Canada , c'est-à-dire Okanagan Grow Tech Innovations.

, c'est-à-dire Okanagan Grow Tech Innovations. Son équipe de direction a été consolidée grâce à la venue d'Elisa Danielson à titre de vice-présidente des finances et des opérations, et de Troy Robson en tant que vice-président des ventes.

La série A3 d'Agnetix a été couronnée « Best Grow Lighting Product of the Year » (meilleur produit d'éclairage horticole de l'année) par le Cannabis Independent Innovation Council.

Elle a été nommée au Founder's Circle et au Technical Advisory Committee du Resource Innovation Institute.

Les produits de la nouvelle ronde de financement serviront à alimenter les initiatives de croissance de la société, dont l'expansion de l'équipe, les capacités de la chaîne d'approvisionnement et les efforts de R et D dans le but de concevoir des plates-formes technologiques matérielles, logicielles et de données.

Ihor Lys, Ph. D., cofondateur et chef de la technologie à Agnetix, remarque : « Nous sommes ravis de l'enthousiasme qu'Agnetix a suscité lors de cette ronde de financement et nous sommes impatients de mettre en oeuvre notre expertise en matière de technologies DEL numériques pour propulser l'industrie horticole vers l'avant. » Lys ajoute : « L'obtention de ce financement témoigne de la robustesse de notre équipe de dirigeants, de notre stratégie commerciale et de notre portefeuille grandissant de technologies brevetées. »

Visitez le www.agnetix.com ou communiquez avec Agnetix à l'adresse sales@agnetix.com pour en savoir plus.

À propos d'Agnetix :

Enregistrant une croissance rapide, Agnetix est une société privée spécialisée dans les technologies d'éclairage DEL. Elle a été fondée en 2015 lorsqu'un expert de l'industrie de la croissance agricole a joint ses forces à celles de l'un des plus grands pionniers des technologies DEL sophistiquées. Agnetix est à l'avant-garde d'une transformation écoénergétique plus durable de l'agriculture intérieure. La mission d'Agnetix vise à concevoir des systèmes d'éclairage DEL de pointe et refroidis par liquide en utilisant les plus récentes sciences et technologies pour assurer la croissance saine, rapide et efficace de l'agriculture intérieure. La plate-forme d'Agnetix conjugue des décennies d'expérience en matière de création de systèmes DEL avancés et les plus récentes technologies d'environnement agricole contrôlé pour créer le système DEL le plus efficace et le plus puissant offert sur le marché. Visitez le www.agnetix.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822354/Agnetix_Logo.jpg

SOURCE Agnetix

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 12:54 et diffusé par :