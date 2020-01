C Vijayakumar, PDG de HCL Technologies a été nommé président de la communauté des Gouverneurs informatiques, du Forum économique mondial





HCL Technologies (HCL), une des principales entreprises de technologie au monde, a annoncé aujourd'hui que son président et PDG, M. C. Vijayakumar, avait été désigné président de la communauté des Gouverneurs du secteur informatique, du Forum économique mondial. L'annonce a été faite à la réunion annuelle du Forum, à Davos en Suisse.

La communauté des Gouverneurs informatiques du Forum réunit les PDG des principales entreprises des technologies de l'information, au monde, afin de les aider à imaginer l'avenir du secteur de manière responsable. Elle fait office de plateforme pour définir les priorités du secteur, développer une compréhension partagée et coordonner les actions en vue de résultats.

Sous la direction de M. Vijayakumar, la communauté donnera la priorité au dialogue et à l'action pour résoudre les problèmes les plus pressants ayant un impact sur les évolutions à venir au sein du secteur, dont la requalification de talent, la gouvernance de données, la sécurité et la confidentialité, ainsi que la prolifération responsable de l'intelligence artificielle, entre autres.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Vijayakumar cette année au sein de la communauté des Gouverneurs informatiques ; il nous accompagnera dans nos efforts visant un leadership technologique responsable. Nous sommes impatients de collaborer avec lui et de relever ensemble des défis urgents », a confié Eric White, responsable du secteur informatique au Forum économique mondial.

Et C Vijayakumar, président et PDG de HCL Technologies, de souligner : « Dans le monde d'aujourd'hui, où la technologie est virtuellement au coeur de toutes les actions individuelles, sociales, politiques ou d'entreprise, et de ce fait, au centre du progrès humain, le secteur informatique doit rester la référence en matière de leadership responsable. » « Avec cette vision comme objectif à atteindre, je suis impatient de travailler étroitement cette année avec mes collègues de la communauté des Gouverneurs informatiques, pour traiter des problématiques prioritaires qu'il importe de résoudre au plus vite, et lancer de nouvelles initiatives de collaboration transsectorielles sur la confidentialité des données, la qualification et l'utilisation responsable de nouvelles technologies révolutionnaires », a-t-il ajouté.

Le Forum économique mondiale est la principale organisation internationale pour la coopération public/privé. Il collabore avec des politiciens, des chefs d'entreprise et des responsables culturels de premier plan, ainsi qu'avec d'autres leaders de la société pour donner forme à des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. Sa réunion annuelle à Davos rassemble les chefs d'État et de gouvernement de plus de 100 pays, les dirigeants des 1 000 principales entreprises au monde, les leaders des organisations internationales et des organisations non gouvernementales pertinentes, sans oublier les principaux acteurs culturels, sociétaux et les leaders d'opinion.

HCL Technologies (HCL) habilite dès aujourd'hui les entreprises mondiales grâce à la technologie pour la prochaine décennie.

Les services et produits proposés par HCL sont divisés en trois unités commerciales : Services informatiques et commerciaux (IT and Business Services, ITBS), Services d'ingénierie et de R&D (Engineering and R&D Services, ERS), et Produits et Plateformes (P&P).

En tant que société technologique mondiale de premier plan, HCL est fière de sa diversité, de sa responsabilité sociale, de sa durabilité et de ses initiatives éducatives. Pour les 12 mois clos le 31 décembre 2019, HCL a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9,7 milliards USD, et ses 149 000 « ideapreneurs » opèrent dans 45 pays.

