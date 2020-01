HGRÉGOIRE NISSAN CHOMEDEY DEVIENT No1 AU QUÉBEC





HGrégoire Nissan Chomedey annonce une croissance de ses ventes pour une deuxième année consécutive depuis son ouverture, en août 2017, le long de l'autoroute 440 à Laval.

Avec une augmentation de 8,3 % et 1 234 véhicules vendus au total en 2019, le concessionnaire se démarque avec brio et devient le plus important détaillant au Québec de la marque Nissan.

« Notre équipe accueille ce résultat avec beaucoup de fierté. Nous attribuons ce succès à notre souci d'offrir un service exceptionnel et une expérience redéfinie qui s'adapte aux besoins de nos clients, affirme Michael Gioia, directeur général de HGrégoire Nissan Chomedey. Nous souhaitons remercier chaleureusement nos clients pour leur confiance, ajoute-t-il. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible! »

La clientèle de HGrégoire Nissan a en effet pu se prévaloir de produits novateurs lancés par le Groupe HGrégoire l'an dernier. Le service « Essai routier à domicile » et le programme « Nous achetons votre auto » sont venus bonifier l'offre du concessionnaire. Ces nouveaux produits ont pour objectif de s'adapter aux besoins et au rythme de vie des acheteurs potentiels.

De plus, l'équipe de HGrégoire Nissan Chomedey propose un service personnalisé dans pas moins de six langues - le français, l'anglais, l'italien, le grec, l'arménien et l'espagnol, un atout très apprécié par la communauté de Laval.

« Je tiens à féliciter toute l'équipe de HGrégoire Nissan Chomedey, souligne John Hairabedian, président de HGrégoire. Je suis persuadé que le succès de cette concession va continuer puisqu'il est le résultat du professionnalisme d'une équipe dévouée ».

La satisfaction de la clientèle demeurera au sommet des priorités de HGrégoire Nissan Chomedey qui, fidèle aux normes élevées de la bannière HGrégoire, attache autant d'importance au service pré-vente qu'au service après-vente.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand choix de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du prix Choix du consommateur pour la 13e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 22 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et 8 en Floride. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs des voitures de qualité aux meilleurs prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur le parcours distinctif de l'entreprise, visitez www.hgregoire.com.

