Mary Kay Inc. célèbre des anniversaires marquants dans le monde entier





Soufflez les bougies roses et faites un souhait - en 2020, Mary Kay Inc. célèbrera des anniversaires marquants dans certains de ses marchés les plus importants à travers le monde. L'emblématique Mary Kay Ash, avec ses racines modestes dans une petite ville du Texas, a fondé sa marque éponyme en 1963. La marque est rapidement devenue un phénomène international comptant des millions de conseillers beauté indépendants dans près de 40 pays. Alors que les tendances de beauté vont et viennent, Mary Kay doit sa longévité à quelque chose qui ne se démode jamais : l'autonomisation des femmes et un objectif supérieur visant à faire le bien.

« S'il est vrai que nos soins pour la peau innovants, nos produits cosmétiques aux couleurs tendances, nos fragrances et nos produits de soins pour le corps sont aimés depuis plus de 56 ans par des millions de consommateurs dans le monde, notre société avait bien plus que du rouge à lèvre en tête lorsqu'elle a été fondée, » a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l'exploitation chez Mary Kay. « Notre fondatrice, Mary Kay Ash, a bâti l'entreprise dont elle rêvait avec deux objectifs : assurer l'indépendance économique des femmes grâce à l'entrepreneuriat, et rendre le monde meilleur. »

Tout comme une Cadillac rose fraîchement cirée, la vision originale de Mary Kay continue de briller. Son modèle d'affaires éprouvé a permis à d'innombrables femmes de développer ou d'affiner leur expertise entrepreneuriale grâce à une société pérenne fondée sur des valeurs. Et Mary Kay s'engage à soutenir les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves, et bien plus encore.

En 2020, les marchés ci-dessous célèbreront leurs anniversaires marquants par des festivités, des opportunités de bénévolat et des événements spéciaux avec leurs employés et leurs forces de vente indépendants :

5 ans Colombie 10 ans Arménie 15 ans Moldavie 20 ans Kazakhstan Malaisie Philippines Slovaquie 25 ans Chine Portugal 40 ans Argentine

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

