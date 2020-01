Avis aux médias - Annonce d'une nouvelle mesure concernant la sécurité des activités de tourisme de nature et d'aventure





QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, accompagnée du directeur général d'Aventure Écotourisme Québec, M. Pierre Gaudreault, et de la championne olympique et auteure du livre Le jour où je n'ai pas pu plonger, Mme Sylvie Bernier, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une nouvelle mesure concernant la sécurité des activités de tourisme de nature et d'aventure.

Date : Le jeudi 23 janvier 2020



Heure : 10 h



Lieu : Centre d'exploration

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

345, boulevard Sainte-Rose

Laval (Québec) H7L 1M7

