DREEM nomme Sébastien Preel au poste de Directeur Financier





PARIS, le 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Dreem annonce aujourd'hui la nomination de Sébastien Preel en qualité de Directeur Financier. Il dirigera la stratégie financière de l'entreprise et rejoint l'entreprise à une étape charnière dans son développement en France et dans le monde.

Avant de rejoindre Dreem, Sébastien a occupé le poste de directeur financier chez BlaBlaCar où il a participé à l'expansion internationale de l'entreprise, aujourd'hui présente dans 22 pays. Sébastien a par ailleurs, soutenu activement la levée de 100 millions de dollars en 2014 et de 200 millions de dollars en 2015 auprès de fonds d'investissement de premier ordre.

À l'heure où nous poursuivons notre expansion internationale, nous sommes ravis de voir Sébastien rejoindre notre équipe et diriger la stratégie financière de notre entreprise en pleine croissance. C'est un tournant décisif dans l'histoire Dreem. », a déclaré Hugo Mercier, PDG et cofondateur de Dreem. « Nous nous appuierons sur son expertise et expérience chez BlaBlaCar, entreprise pour laquelle il a contribué à lever 300 millions de dollars et a aidé à multiplier les effectifs par 10.»

« Je suis ravi de rejoindre cette équipe dynamique et passionnée. Dreem est une entreprise unique, qui place les personnes au centre des préoccupations et s'attache à écouter les commentaires de ses utilisateurs pour continuer à améliorer sa solution», a déclaré Sébastien Preel. « Je suis impatient de soutenir le déploiement de Dreem aux États-Unis et dans d'autres régions du monde . »

Spécialisé dans le monde des startups, Sébastien Preel a également été consultant en stratégie financière et commerciale. Sébastien a obtenu un Master en finance à l'université Paris-Dauphine en 2005, après des études à l'ESC Bordeaux.

A PROPOS DE DREEM

Dreem, pionnier dans les avancées technologiques et scientifiques en matière de sommeil, leader dans le domaine du sommeil aide les gens à comprendre leur sommeil et à l'améliorer. Le Dreem Band suit et analyse avec précision le sommeil grâce à l'activité cérébrale, la fréquence cardiaque, la respiration et le mouvement, et a été cliniquement validé par rapport à un équipement de laboratoire. Fondé en 2014 avec des bureaux à New York, Paris et Taipei, Dreem a levé 65 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Johnson & Johnson et BPIFrance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dreem.com

