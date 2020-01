Isagenix International acquiert Zija International





Les sociétés partagent des cultures, des missions et des objectifs communs axés sur l'amélioration de la santé dans le monde

GILBERT, Arizona, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Isagenix International, une société mondiale de santé et de bien-être qui fournit des solutions de nutrition et de mode de vie, a annoncé son acquisition de Zija International, une société de vente directe bien établie et respectée basée à Lehi, dans l'Utah, qui propose une solide ligne de produits de haute qualité à base de plantes.

« Nous sommes heureux d'accueillir Zija au sein de la famille Isagenix », a déclaré Jim Coover, le co-fondateur et président d'Isagenix. « Nos sociétés partagent des cultures et des objectifs communs et nous nous réjouissons à l'idée de l'impact positif que cette acquisition aura pour toutes les parties concernées. »

Lorsque la transition sera complétée, les distributeurs de Zija feront partie de la famille Isagenix, qui comprend plus de 500 000 membres dans 14 marchés à travers le monde. Cet ajout permettra de renforcer Isagenix en étendant sa base d'associés et de clients, en optimisant son portefeuille de produits à base de plantes, et en étendant son empreinte globale.

« Cette acquisition arrive à un moment prometteur tant pour Zija que pour Isagenix », a ajouté Travis Ogden, président-directeur général d'Isagenix. « Elle apporte d'importantes synergies aux deux sociétés et, en unissant nos forces, nos missions alignées, qui sont d'exercer un impact sur la santé mondiale, seront plus fortes que jamais. »

Pour en savoir plus sur Isagenix, visitez sa Newsroom, aimez la société sur Facebook, et suivez-la sur Twitter et Instagram.

À propos d'Isagenix International

Isagenix, une société établie en 2002, fournit des systèmes pour la perte de poids, la performance, la vitalité et le bien-être, les soins personnels et la beauté, et le bien-être financier. Avec un demi-million de clients dans le monde et plus de 100 produits, packs, et systèmes globalement, Isagenix partage ses produits et ses solutions par le biais d'un réseau de distributeurs indépendants dans 14 marchés. Pour de plus amples informations, visitez Isagenix.com.

À propos de Zija International

Zija a passé plus de dix ans à formuler des produits innovants qui procurent un bien-être total. Chacun des produits de Zija sert un objectif distinct visant la santé, le bien-être et la beauté. Pour plus en savoir plus, visitez zijainternational.com.

