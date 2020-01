L'AQT est fière de dévoiler les 10 finalistes au Prix PDG émérite Investissement Québec 2020





MONTRÉAL, 22 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissement Québec et l'Association québécoise des technologies (AQT) sont fiers de dévoiler les 10 finalistes au Prix PDG émérite Investissement Québec 2020, la plus haute distinction visant les chefs d'entreprise de l'industrie des technologies au Québec. Du 9 au 20 janvier 2020, plus de 1400 dirigeants et dirigeantes de l'industrie techno ont été invités à voter parmi des lauréats et finalistes au Prix PDG de l'année de la dernière décennie. Les 10 leaders ayant obtenu le score le plus élevé sont aujourd'hui nommés finalistes, avec l'honneur de concourir pour la plus haute distinction, le 5 février prochain, à l'occasion de la grande soirée gala orchestrée dans le cadre de la 20e édition de Vision PDG.



LE PRIX PDG DE L'ANNÉE INVESTISSEMENT QUÉBEC ATTEINT UNE ENVERGURE INÉGALÉE

Pour célébrer l'excellence de la dernière décennie, et surtout pour souligner la contribution toujours grandissante de figures marquantes de l'industrie québécoise des technologies, l'AQT et Investissement Québec présentent cette année une édition anniversaire du traditionnel « Prix PDG de l'année », lequel a été renommé, en l'honneur de cette occasion spéciale, le « Prix PDG émérite Investissement Québec. »

Fidèle à sa tradition, cette prestigieuse récompense demeure plus que jamais décernée par les pairs. Suite au vote électronique de l'industrie, comptant pour 30 % de la note des dix finalistes, ce sera la voix des 175 PDG inscrits à la 20e édition de Vision PDG qui déterminera le, ou la récipiendaire. Le 5 février prochain, leur vote comptera en effet pour 70 % de la note finale.

« C'est à l'industrie de décerner ce grand honneur et d'élire le PDG qui contribue collectivement à sa fierté, souligne Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l'AQT. Depuis 2003, cette prestigieuse distinction se distingue grâce au flair et à la vision des dirigeants et dirigeantes du secteur, qui savent célébrer ses bâtisseurs et choisir des gagnants qui incarnent le dynamisme et l'immense potentiel d'une industrie qui contribue déjà fortement à notre économie. Je suis très fière de ces dix finalistes ! »

« Le talent et le leadership de ces femmes et de ces hommes d'affaires sont tout à fait remarquables, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Ceux-ci contribuent de façon exemplaire à la compétitivité de l'industrie québécoise des technologies de l'information à l'échelle internationale, et leurs accomplissements servent d'inspirations pour l'ensemble des communautés d'affaires d'ici. C'est un immense privilège pour Investissement Québec de les célébrer à l'occasion de ce prix spécial. »

À noter que le vote électronique, tout comme celui qui se déroulera le 5 février prochain, est supervisé par la firme indépendante SOM.

DÉCOUVREZ LES 10 FINALISTES AU PRIX PDG ÉMÉRITE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Joé Bussière, Président de Libéo Katie Bussières, Présidente de Nubik François Dion, PDG de Levio David Hervieux, Président de Devolutions Paul Hamelin, Président du Conseil de GIRO André d'Orsonnens, Président du Conseil et chef de la direction de Druide informatique Paul Raymond, Président et chef de la direction d'Alithya Samer Saab, PDG et fondateur d'Explorance Martin Thériault, Président et chef de la direction d'Eddyfi Chantal Trépanier, Présidente et chef de la stratégie de SIM/Cognibox

Découvrez les réalisations des 10 finalistes sur le site Internet de l'AQT : www.aqt.ca/pdg-emerite

Pour télécharger les bios et les photos des finalistes, rendez-vous au : https://www.aqt.ca/vision-pdg/pdg-emerite-kit-media/

À propos de l'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT), l'incontournable réseau d'affaires des entreprises technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble, leur permettant ainsi d'accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles. L'AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

