Mérites en francisation des personnes immigrantes : la période de mise en candidature commence





MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) annonce l'ouverture de la période de mise en candidature pour les Mérites en francisation des personnes immigrantes. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 28 février 2020.

Décernés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration depuis 2006, les Mérites visent à reconnaître et à souligner les efforts des personnes immigrantes ayant appris le français au Québec. L'apprentissage du français demeure l'un des facteurs principaux d'une intégration réussie et il est essentiel de mettre en lumière le travail des gens ayant relevé ce défi avec brio. Le concours a pour objectif de récompenser le travail des individus et des différentes organisations qui contribuent à encourager les personnes immigrantes dans leurs démarches de francisation.

Cette année, comme pour les deux dernières éditions, les Mérites seront remis dans les cinq catégories suivantes : Personne immigrante non francophone, Personne réfugiée non francophone, Personne oeuvrant dans le domaine de la francisation des personnes immigrantes, Partenaires institutionnel ou communautaire en francisation et Entreprise exemplaire en matière de francisation et d'intégration de son personnel immigrant. La remise des prix s'effectuera en mai 2020, lors du Gala des Mérites du français organisé par l'Office québécois de la langue française (OQLF) en collaboration avec le Ministère. Également, lors de ce gala, le Ministère honorera un professeur affilié au MIFI.

Citation :

«?Je tiens à souligner les efforts et la persévérance des personnes immigrantes qui ont appris la langue française afin de la faire rayonner ainsi que des entreprises et organismes qui se dévouent afin de les accompagner dans cet apprentissage. La connaissance du français apparait comme un facteur clé pour une intégration réussie des personnes immigrantes à la société québécoise. C'est en suivant cette logique que nous avons bonifié nos programmes de francisation et avons mis sur pied plusieurs mesures pour faciliter et pour encourager davantage l'accès des personnes immigrantes aux cours de français.?»

M. Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française

Description des prix :

Personne immigrante non francophone

Ce Mérite est décerné à une personne immigrante non francophone qui a réussi à s'intégrer à la société québécoise grâce à ses efforts pour apprendre le français ou pour parfaire ses connaissances en français. Également, il souligne son parcours qui constitue une source d'inspiration pour les personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec.

Ce Mérite est décerné à une personne réfugiée non francophone qui, malgré des défis importants, a réussi à s'intégrer à la société québécoise grâce à ses efforts pour apprendre le français ou pour parfaire ses connaissances en français. Également, il souligne son parcours qui constitue une source d'inspiration pour les personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec.

Ce Mérite est décerné à une personne qui s'est illustrée au cours de sa carrière par ses réalisations, son engagement et la mise en place de ressources ou d'activités dans le domaine de la francisation des personnes immigrantes.

Ce Mérite est décerné à un partenaire du Ministère qui s'est distingué par la qualité des services de francisation qu'il offre aux personnes immigrantes en plus de son engagement et de ses réalisations exceptionnelles et novatrices pour faciliter leur intégration au sein de la société québécoise.

Ce Mérite est décerné à une entreprise qui s'est distinguée par ses efforts pour faciliter l'intégration de son personnel immigrant non francophone en lui permettant d'apprendre le français dans son milieu de travail.

Soumettre une candidature

Les dossiers de candidature doivent être transmis au plus tard le vendredi 28 février 2020, par courriel ou par la poste. Pour en savoir plus sur les Mérites en francisation des personnes immigrantes 2020, rendez-vous sur le site Québec.ca/meritesenfrancisation.

Liens connexes :

Les Mérites en francisation : Québec.ca/meritesenfrancisation

