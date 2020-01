La plus grande étude de marché au monde sur le tourisme culinaire aide les destinations à tirer parti du tourisme gourmand





LONDRES, 22 janvier 2020 /CNW/ - La World Food Travel Association (WFTA) a annoncé aujourd'hui la publication de son Food Travel Monitor 2020, l'étude la plus récente et la plus importante jamais publiée sur le marché du tourisme gourmand.

Les 328 pages de l'édition 2020 du Food Travel Monitor abordent les défis courants auxquels est confrontée l'industrie du tourisme culinaire en termes de planification et illustrent les conclusions poussées de l'étude à l'aide de graphiques et de tableaux bien pensés. Le Food Travel Monitor permet de répondre à plusieurs types de questions, notamment : Combien les voyageurs culinaires dépensent-ils? Quels sont les principaux facteurs de motivation des voyageurs culinaires? Quel pourcentage de voyageurs culinaires participe à des excursions gastronomiques? Comment les voyageurs choisissent-ils leur prochaine destination gastronomique? Et en quoi les comportements des voyageurs chinois, américains, britanniques et autres gastronomes diffèrent-ils?

Le rapport apporte des éclairages, souligne des tendances et fournit des données sur le tourisme culinaire sur lesquelles les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ne peuvent pas se permettre de faire l'impasse. Erik Wolf, directeur général de la World Food Travel Association, a déclaré : « Le tourisme culinaire est important pour de nombreux secteurs, et pas seulement pour ceux de la cuisine, des boissons, du tourisme ou de l'hôtellerie. Notre dernière étude de marché sur le tourisme gourmand vous donne la possibilité de découvrir ce que votre destination, votre organisation ou votre entreprise peuvent faire pour tirer parti de la dynamique qui anime le tourisme gourmand ».

Les spécialistes du marketing de destination et les offices du tourisme trouveront dans le Food Travel Monitor 2020 des informations inestimables pour attirer davantage de visiteurs. Ce guide les aidera en outre à faire de la planification stratégique, à développer des produits et à promouvoir certaines destinations.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Food Travel Monitor 2020, visitez le site :

https://worldfoodtravel.org/food-travel-research-monitor/

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La WFTA est une organisation à but non lucratif fondée en 2001 par son directeur général actuel, Erik Wolf. Elle est reconnue comme étant la figure dominante au niveau mondial en matière de tourisme alimentaire/culinaire/gastronomique. La mission de la WFTA est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires par le biais de l'hôtellerie et du voyage. L'organisation est un chef de file du secteur de la recherche sur le tourisme culinaire. Ses données et analyses qualitatives et quantitatives ont permis à des centaines de destinations, d'organisations et de petites entreprises de réaliser leur potentiel en matière de tourisme gastronomique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.WorldFoodTravel.org.

Personne-ressource pour les médias : Erik Wolf (+44) 7827 582 554 help@worldfoodtravel.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/654605/World_Food_Travel_Association_Logo.jpg

SOURCE World Food Travel Association

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 09:35 et diffusé par :