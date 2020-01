Dialogue Technologies Inc. acquiert la société allemande de services de santé et sécurité au travail ARGUMED Consulting Group GmbH





MONTRÉAL et MUNICH, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies Inc., le principal fournisseur canadien de télémédecine, de santé et de bien-être, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société allemande de services de santé et sécurité au travail (SST) ARGUMED Consulting Group GmbH. Cette acquisition marque une évolution de l'offre de services de Dialogue et des opportunités d'expansion sur les marchés européens.

Depuis 2016, Dialogue vise à rendre les employés en meilleure santé, plus heureux et performants afin d'atteindre leur plein potentiel. Cette acquisition permet à Dialogue de poursuivre sa mission sous un angle différent et de déployer sa plateforme technologique pour aider des millions d'employés européens à éviter les problèmes de santé au travail.

ARGUMED fournit une gamme complète de services de santé et de sécurité au travail à un portefeuille diversifié de clients et d'industries à travers toute l'Allemagne. La stratégie d'expansion d'ARGUMED est développée autour de la numérisation des offres de services telles que les évaluations psychologiques et autres risques, les instructions, la formation et la gestion des substances dangereuses. L'application de technologies modernes joue un rôle important dans l'approche d'ARGUMED visant à réduire la complexité réglementaire existante en fournissant des solutions sur mesure aux employeurs et en libérant leurs lieux de travail des risques évitables pour la santé et la sécurité.

«ARGUMED a placé la barre haut pour une prestation de SST de classe mondiale et nous sommes ravis de l'opportunité de poursuivre sur cette lancée ensemble», a déclaré Cherif Habib, PDG de Dialogue. «Cette acquisition nous permet de combiner la technologie de télémédecine de pointe de Dialogue avec l'expertise d'ARGUMED en SST pour aider davantage les employeurs à créer des lieux de travail sains, sécuritaires et productifs pour leurs employés.»

«Travailler avec Dialogue nous permettra d'élargir notre portée et de réinventer la façon dont nous fournissons les produits et solutions SST à nos clients», a déclaré Maike Laska, fondatrice et PDG d'ARGUMED. «La vision de Dialogue est parfaitement alignée sur la nôtre et nous sommes impatients de développer des approches nouvelles et innovantes pour soutenir les employeurs.»

«Le leadership en technologies de la santé que nous avons établi au Canada sera un atout alors que nous continuons d'étendre nos opérations à travers l'Europe», a déclaré Philipp Dornbach, directeur général de Dialogue, Allemagne. «L'intégration des solutions SST d'ARGUMED accroît notre crédibilité sur le marché et nous donne accès à une offre de services plus complète pour les clients nouveaux et existants.»

«Invest in Bavaria est très heureux d'accueillir Dialogue avec son siège européen en Bavière! Avec l'acquisition d'ARGUMED, Dialogue a jeté les bases de la croissance en Europe », a déclaré le Dr Wolfgang Hübschle, directeur exécutif d'Invest in Bavaria. «Que les deux sociétés prospèrent grâce à leur coopération! Nous sommes impatients de voir la création de plus d'emplois. »

Les faits en bref

Dialogue a acquis les activités commerciales complètes d'ARGUMED, notamment les bureaux de Munich et de Fribourg, ainsi que ses 50 partenariats avec des centres de compétences en Allemagne. L'acquisition d'ARGUMED représente un nouveau secteur d'activité pour Dialogue et l'opportunité de répondre à une partie importante du marché adressable total ( TAM) de 28 milliards de dollars en UE;

et de Fribourg, ainsi que ses 50 partenariats avec des centres de compétences en Allemagne. L'acquisition d'ARGUMED représente un nouveau secteur d'activité pour Dialogue et l'opportunité de répondre à une partie importante du marché adressable total ( 28 milliards de dollars en UE; Dans le cadre de la transaction, ARGUMED continuera de servir les clients existants et nouveaux, tandis que Dialogue développe de nouvelles technologies pour soutenir et améliorer la prestation des services de SST numériquement;

Avec le soutien de Dialogue, ARGUMED étendra ses opérations, ses équipes orientées client, ses produits et sa technologie en Allemagne et dans toute l'Union européenne;

Cette transaction créera des dizaines d'emplois locaux hautement qualifiés au Canada et en Allemagne.

À propos de Dialogue

Dialogue est la plateforme virtuelle de pointe qui offre des services de soins de santé intégrés aux employeurs soucieux du bonheur, de la santé et du rendement optimal de leurs employés. À partir d'une application mobile ou d'un ordinateur, Dialogue donne accès à une équipe complète de professionnels de la santé (coordonnateurs de soins, infirmiers, médecins de famille et professionnels de la santé connexes), dans le but d'aider les employés à jouir du meilleur équilibre travail-vie personnelle possible. Pour obtenir plus de renseignements sur Dialogue, visitez le site dialogue.co, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos d'ARGUMED

ARGUMED est un fournisseur de services de santé et de sécurité au travail (SST) avec des bureaux à Berlin, Fribourg-en-Brisgau et Munich. L'entreprise couvre une large gamme de services fournis par des spécialistes de la santé au travail et des médecins d'entreprise pour des clients de toutes tailles et de toutes les industries en Allemagne. ARGUMED est fier d'être connu pour fournir des services de haute qualité, adaptés aux besoins des clients, offerts de manière pratique via un point de contact unique et à des prix transparents.

SOURCE Dialogue Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 09:30 et diffusé par :