Les meilleurs étudiants en informatique d'Europe sélectionnés pour gagner un voyage de networking à Milan





Bending Spoons, le plus grand développeur européen d'applications iOS, figurant dans le top 10 mondial, vient de lancer un concours pour sélectionner les 20 meilleurs étudiants européens en informatique et en génie logiciel. Les lauréats seront conviés à un salon d'une durée de trois jours, tous frais payés, à Milan, du 31 juillet au 2 août.

Le concours, First Ascent International, en est maintenant à sa deuxième édition et cette année il est ouvert à tous les étudiants européens, y compris les étudiants russes et turcs. Les éditions précédentes ont vu des étudiants de 13 pays se réunir à Milan et participer aux interventions de professeurs renommés.

Les candidatures sont ouvertes depuis le 15 janvier et seront acceptées jusqu'au 23 février.

Les lauréats seront invités conviés à participer à un événement de networking à Milan le 31 juillet, leur offrant un programme intéressant, avec notamment des ateliers et des visites.

Bending Spoons, nommé récemment meilleur environnement de travail en Italie par le Great Place to Work Institute, vise à signaler les possibilités offertes par le secteur technologique de la ville de Milan

« Milan est une ville formidable pour le secteur de la technologie », déclare un porte-parole de la société. « Elle se développe rapidement et les opportunités sont en hausse. La communauté internationale résidente est dynamique. C'est un super endroit pour y vivre. »

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://international.firstascent.io/.

Bending Spoons.

Bending Spoons a été fondée en 2013 à Copenhague et fait partie des meilleurs développeurs d'applications iOS au monde. Elle emploie environ 150 personnes notamment des ingénieurs logiciels, des scientifiques des données, des concepteurs et des spécialistes en marketing provenant de plusieurs pays. Son siège social est à Milan, où elle s'est installée en 2014. L'entreprise a été désignée comme meilleur environnement de travail en Italie en 2019 et a également reçu d'autres prix comme celui du meilleur environnement de travail pour les milléniaux et les femmes.

BendingSpoons.com

