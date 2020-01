Déclaration du premier ministre à l'occasion du quatrième anniversaire de la fusillade survenue à La Loche, en Saskatchewan





OTTAWA, le 22 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le quatrième anniversaire de la fusillade mortelle survenue à La Loche, en Saskatchewan :

« Il y a quatre ans aujourd'hui, quatre Canadiens ont été tués et sept autres ont été gravement blessés lors d'un attentat insensé perpétré dans la communauté de La Loche, en Saskatchewan.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes, des jeunes qui avaient beaucoup de potentiel et un avenir prometteur. Nous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien aux familles, aux amis et aux voisins qui portent en eux un chagrin immense. Nous rendons hommage également aux premiers répondants, dirigeants autochtones et intervenants de première ligne. Nous reconnaissons leur courage et leur professionnalisme, qui ont sauver des vies à l'école secondaire Dénée et permis d'éviter une tragédie encore plus grande.

« Cette perte tragique ne sera jamais oubliée. Mais au fil des ans, la détermination des gens de La Loche à guérir, à bâtir, et à s'épauler définira cette communauté.

« En 2019, en s'appuyant sur les recommandations de la communauté, le gouvernement fédéral a accordé un financement pour continuer à soutenir la mise en oeuvre de programmes culturels et linguistiques pour les élèves de l'école secondaire Dénée. Ces fonds financent également des activités d'apprentissage en plein air sur le territoire, ainsi que des services de santé mentale. Partout au pays, nous nous sommes engagés à travailler avec les provinces et les territoires pour renforcer le contrôle des armes à feu afin d'assurer la sécurité de nos communautés et de nos enfants.

« À La Loche, j'ai rencontré des jeunes remarquables qui refusent de voir leurs rêves et leurs espoirs s'effacer à la suite de cette tragédie insensée. Leur force nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Chaque jour, ces jeunes nous montrent la voie à suivre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :