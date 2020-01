Industrie du camionnage - Le gouvernement est en action pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre





QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec met en place un nouveau programme afin de soutenir le recrutement de main-d'oeuvre dans le secteur du camionnage. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Notre gouvernement agit afin d'aider l'industrie dans ses initiatives pour augmenter la disponibilité de la main-d'oeuvre qualifiée et mieux cerner la problématique du recrutement de main-d'oeuvre.

« La pénurie de main-d'oeuvre touche plusieurs secteurs de l'économie au Québec, et le transport routier des marchandises n'y échappe pas. Ce nouveau programme permettra de contribuer à la valorisation et à l'attractivité du secteur du camionnage. Le transport routier des marchandises est essentiel au développement du Québec ainsi qu'à l'approvisionnement des personnes et des entreprises dans toutes les régions. C'est pourquoi votre gouvernement soutient cette industrie et souhaite en assurer la relève. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Les organismes admissibles au Programme de soutien aux initiatives en main-d'oeuvre pour le transport routier des marchandises sont :

les organismes à but non lucratif (OBNL);



les centres d'enseignement ou de recherche intéressés par la problématique de la pénurie de main-d'oeuvre en transport routier des marchandises et reconnus par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

L'aide financière versée dans le cadre de ce programme ne pourra pas excéder 65 % des dépenses admissibles effectivement engagées.

Le programme, doté d'un budget de 400?000 $, sera en vigueur jusqu'en mars 2022. À terme, il s'agit d'une mesure qui totalise 800?000 $ sur quatre ans.

Programme de soutien aux initiatives en main-d'oeuvre pour le transport routier des marchandises

