Promotions chez Hill+Knowlton Stratégies : une équipe de relations publiques des plus aguerries





MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) est fière d'annoncer la promotion de Jade Lavallée-Labossière à titre de directrice de comptes et de Pierre-Thomas Choquette à titre de directeur principal de comptes.

Arrivée au bureau de Montréal de H+K il y a près de 10 ans, Jade est reconnue pour sa versatilité en matière de communications corporatives comme en communications marketing, ce qui fait d'elle un atout d'exception pour l'agence. Possédant une fine connaissance du milieu médiatique québécois et une grande habileté à gérer des dossiers sensibles, elle poursuivra son travail de conseils stratégiques auprès des clients nationaux et régionaux d'H+K.

«?Jade a mené à bien, au cours des dernières années, des mandats d'envergure pour nos clients provenant d'une large variété de secteurs, et ce, grâce à sa vaste expertise en communication stratégique. Cette promotion est le témoignage de son grand talent et de son apport remarquable à notre équipe?» indique Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

Basé au bureau de Québec, Pierre-Thomas a joint l'équipe d'experts de H+K il y a cinq ans. Depuis, il n'a cessé de se distinguer par ses réflexes aiguisés et la justesse de ses conseils stratégiques en communications et en relations publiques. Les différents clients de l'agence évoluant dans divers secteurs de l'activité économique apprécient son expertise en communication corporative, en gestion d'enjeux et de crise, en simulation de gestion de crise, en formation de porte-parole et en communication numérique.

« La promotion de?Pierre-Thomas est bien méritée, son apport stratégique dans plusieurs de nos comptes majeurs étant incomparable. Ses conseils judicieux sont recherchés par nos clients comme par ses collègues et contribuent à renforcer notre positionnement en services-conseils ainsi qu'au succès de notre firme » souligne Josiane Hébert, vice-présidente et directrice générale adjointe du Québec.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses 8 bureaux à travers le pays.

L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, pour mener des campagnes reconnues et vise l'innovation continue dans l'industrie. H+K offre une connaissance approfondie dans divers secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes dans une vaste gamme de secteurs : santé + bien être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports.

Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiales de services de communication.

