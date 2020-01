Cheez-It* vient ajouter du croquant au marché canadien





Kellogg Canada accueille les craquelins cuits au four Cheez-It* tant appréciés

MISSISSAUGA, ON, le 22 janv. 2020 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes pourront maintenant satisfaire leurs envies de fromage. Dès janvier 2020, Kellogg Canada lance au Canada d'un océan à l'autre les craquelins cuits au four Cheez-It*, dont chaque petit carré est fait avec du vrai fromage. L'époque où, sous l'emprise de notre accoutumance au fromage, on faisait des voyages de l'autre côté de la frontière pour faire ses provisions est révolue. Plus besoin de carte verte pour satisfaire ses fringales ni de cacher sa dernière boîte au fin fond du garde-manger. Après quasiment 100 ans passés à rassasier les grignoteurs américains, les craquelins Cheez-It tant anticipés sont enfin parvenus chez nous!

Grâce à la même recette au vrai fromage qui a propulsé Cheez-It au 1er rang de la catégorie des craquelins aux États-Unisi, les Canadiens peuvent maintenant se laisser séduire par le vrai goût riche de fromage se déclinant en quatre délicieuses saveurs et deux formats :

Craquelins Cheez-It - légendaires craquelins carrés au goût de fromage de la taille d'une bouchée qui va droit au but. Leur forme particulière à bord cannelé prouve qu'il peut être branché d'être « carré », que ce soit à la saveur originale ou épicée.

Craquelins Cheez-It Crunch - craquelins ondulés dont la texture rappelle celles des croustilles et offrant une saveur audacieuse dotée d'un agréable croquant. Le meilleur des deux mondes, ces craquelins font une collation salée idéale et se déclinent en deux saveurs : Cheddar blanc fort et Cheddar et ranch piquant.

Un goût de fromage qui s'impose

Voilà déjà longtemps que les craquelins Cheez-It suscitent un engouement au Canada. Il y a en effet des années que les Canadiens conquis réclament que les Cheez-It franchissent la frontière. Pourquoi? Car la délicieuse saveur de chacun des craquelins Cheez-It, fait de vrai fromage et cuits au four pour une texture à la fois croquante et feuilletée, est parfaite pour accompagner votre émission télévisée favorite, une soirée sportive ou une petite fête entre amis, et peut être également savourée comme collation sur le pouce.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de les déguster, le Canada est destiné à devenir une nation d'adeptes des Cheez-It. Représentant une catégorie combinée se chiffrant à 2,3 milliards de dollarsii, les collations salées et les craquelins font partie des maîtres-choix en matière de collations dans notre pays, et notre prédilection pour les collations salées continue de croître à un taux de 3 %iii. En plus : nous sommes obsédés par le fromage! Le Canadien moyen consomme effectivement 16 kilos de fromage par aniv. Et maintenant, Cheez-It offre la combinaison par excellence : une collation simple avec un goût de fromage incroyable et dotée d'un croquant des plus craquants, faite pour le plaisir et le partage sur place ou sur le pouce.

« Dites fromage! »

« Suivant la réaction initiale des consommateurs, nous savons que la population canadienne attend les Cheez-It depuis longtemps. Nous sommes donc emballés à l'idée d'offrir chez nous cette collation unique dont les gens raffolent », explique Christine Jakovcic, vice-présidente marketing et nutrition chez Kellogg Canada Inc. « Pour les adeptes de Cheez-It, leur dévotion indéfectible est ancrée par une obsession du vrai fromage. Et nous ne saurions être plus d'accord. Pour nous, rien n'est plus authentique que du vrai fromage. Voilà pourquoi il y en a dans chaque bouchée croquante et feuilletée à souhait; il faut les déguster pour le croire. Votre collation ne sera plus jamais la même. »

Lancés pour la première fois en 1921, les craquelins Cheez-It ne cessent de perfectionner leur recette depuis lors. Les craquelins cuits au four Cheez-It sont maintenant offerts dans une variété de formats dans les épiceries, dépanneurs et stations-service partout au Canada. Visitez www.cheezit.ca pour plus de détails et rester à l'affût des nouvelles réjouissantes quant à Cheez-It dans les mois à venir.

Au sujet de Kellogg Canada Inc.

Chez Kellogg Canada, nous voulons enrichir et enchanter les consommateurs avec des aliments et des marques qui comptent. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, Pop-Tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms*, Cheez-It* et RXBAR*. Nous sommes aussi une entreprise qui a du coeur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici la fin de 2030 grâce à notre plateforme d'objectif global Meilleures journées Kellogg'sMD. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, rendez-vous sur le site www.kelloggs.ca.

* © 2020, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

Nielsen Answers; kilogrammes sur mesure du fabricant Kellogg's, année civile 2019, semaines se terminant le 28 décembre 2019
Nielsen, sur 52 semaines se terminant le 30 mars 2019 (collations salées + total des craquelins)
Ipsos Chats automne 2018
Statistique Canada 2018; données compilées par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, division de l'industrie animale, section des renseignements du marché

