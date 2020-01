Des familles, des bibliothèques et des organisations de promotion de la littératie sont parmi les groupes se préparant à célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale





TORONTO, le 22 janv. 2020 /CNW/ - La Journée de l'alphabétisation familiale aura lieu le 27 janvier, et des centaines de groupes partout au pays se préparent à célébrer cette initiative annuelle. Créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada, la Journée de l'alphabétisation familiale en est cette année à sa 21e édition et vise à encourager la lecture et d'autres activités axées sur la littératie au sein des familles. Tous les ans, des groupes d'un océan à l'autre organisent des événements dans le cadre desquels sont présentées des activités d'apprentissage amusantes.

Le thème de cette année est « 20 minutes en 2020 ». En consacrant seulement 20 minutes chaque jour à une activité d'apprentissage amusante, qu'il s'agisse de lire un livre, de jouer à un jeu, de suivre une recette ou de chanter une chanson, les enfants comme les adultes pourraient remarquer une grande différence.

« Entre le travail, l'école et les activités parascolaires, il peut être difficile de trouver du temps à passer ensemble pour apprendre, remarque Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. Toutefois, il est important de surmonter ces obstacles pour faire de l'apprentissage en famille une priorité. Se réunir en tant que famille pendant au moins 20 minutes chaque jour pour lire, jouer à des jeux de société ou préparer le repas peut aider à favoriser les compétences en littératie des enfants, mais aussi celles des adultes. »

Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, par ailleurs présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale, partage ce sentiment.

« Qu'il s'agisse de trouver un moment propice à l'apprentissage lors d'un matin mouvementé ou de réserver une période pour faire une activité de littératie ensemble, les possibilités d'apprendre en famille sont véritablement infinies, explique l'artiste, qui a généreusement fait don de 20 illustrations en pâte à modeler inspirées de la Journée de l'alphabétisation familiale. En tant qu'auteur et artiste, je me passionne pour la littératie et l'apprentissage, ce qui explique pourquoi je suis si fière de collaborer avec ABC Alpha pour la vie pour aider à diffuser ce message important auprès des familles canadiennes. »

Les personnes intéressées à célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale avec nous n'ont qu'à visiter le fld-jaf.ca, où ils trouveront des activités et du matériel d'apprentissage gratuits, ou un événement dans leur communauté. Voici quelques exemples d'événements organisés un peu partout au pays :

Les bibliothèques de Surrey , en Colombie-Britannique, célébreront la Journée en présentant des activités pratiques comme des bricolages avec du papier, des jeux avec Dot et Dash, de l'animation image par image et plus!

, en Colombie-Britannique, célébreront la Journée en présentant des activités pratiques comme des bricolages avec du papier, des jeux avec Dot et Dash, de l'animation image par image et plus! Le Robbins Health Learning Centre d' Edmonton , en Alberta , présentera un carnaval où les familles pourront participer à des activités d'alphabétisation axées sur huit thèmes différents.

d' , en , présentera un carnaval où les familles pourront participer à des activités d'alphabétisation axées sur huit thèmes différents. La bibliothèque municipale de Provost , en Alberta , présentera un marathon de lecture durant la fin de semaine. L'activité commencera le vendredi 24 janvier à 12 h 30.

, en , présentera un marathon de lecture durant la fin de semaine. L'activité commencera le vendredi 24 janvier à 12 h 30. Le Prince Albert Literacy Network , en Saskatchewan , mettra en place des stations d'exploration qui inciteront les familles de réserver 20 minutes de leur journée en 2020.

, en , mettra en place des stations d'exploration qui inciteront les familles de réserver 20 minutes de leur journée en 2020. La bibliothèque régionale South Central de Manitou , au Manitoba , organisera une fête pyjama avec certains lecteurs invités spéciaux.

de , au , organisera une fête pyjama avec certains lecteurs invités spéciaux. L'organisme Literacy in Action , de Sherbrooke , au Québec, encouragera les familles à laisser libre cours à leur imagination dans le cadre d'une soirée où les contes et la poésie seront à l'honneur.

, de , au Québec, encouragera les familles à laisser libre cours à leur imagination dans le cadre d'une soirée où les contes et la poésie seront à l'honneur. Les services communautaires LUSO , de London , en Ontario , feront tirer des prix en lien avec la littératie et présenteront un moment « Arrêtez-vous pour lire ».

, de , en , feront tirer des prix en lien avec la littératie et présenteront un moment « Arrêtez-vous pour lire ». L'école Holy Family Elementary de Paradise, à Terre-Neuve, célébrera durant toute une semaine avec des activités à faire à l'école et à la maison.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale, pour accéder à des ressources gratuites ou pour trouver un événement dans votre collectivité, consultez fld-jaf.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont la chance de développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation.

Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de la littératie chez les adultes, visitez www.abclifeliteracy.ca, ou suivez-nous sur Twitter à la page @abclifeliteracy ou sur Facebook à la page www.facebook.com/abclifeliteracy

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :