Zemax lance OpticsBuilder pour rationaliser le conditionnement optomécanique





Rationaliser la façon dont les ingénieurs conditionnent les conceptions optiques à l'aide d'un logiciel permettant aux ingénieurs optiques et aux utilisateurs de CAO de travailler plus efficacement et d'analyser leur incidence sur le rendement optique

KIRKLAND, Washington, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Zemax a annoncé aujourd'hui le lancement d'OpticsBuildertm pour SOLIDWORKS, une solution logicielle pour les entreprises utilisant OpticStudio®, contribuant à améliorer le conditionnement optomécanique. OpticsBuilder aide les équipes de conception optique et les utilisateurs de CAO à gagner en productivité, en leur offrant une nouvelle façon d'alimenter, d'analyser et de partager leur travail. Avec OpticsBuilder, elles peuvent rapidement convertir des conceptions optiques en pièces propres à SOLIDWORKS, analyser la façon dont le conditionnement mécanique influe sur le rendement optique dans SOLIDWORKS et exporter les dessins optiques vers les équipes de fabrication.

« Aouter OpticsBuilder à notre éventail croissant de produits, qui comprend OpticStudio et OpticsViewer, rationalise la façon dont les conceptions optiques sont conditionnées, analysées et partagées avec les équipes d'ingénieurs », a déclaré le Dr S. Subbiah, le PDG de Zemax. « En innovant constamment, Zemax crée de nouveaux flux de travail, plus efficaces, permettant d'améliorer la productivité des équipes tout au long du cycle de vie des produits. En permettant aux utilisateurs de CAO d'importer rapidement des conceptions et d'appréhender d'emblée la façon dont le conditionnement mécanique influe sur le rendement optique, les équipes de conception optique peuvent plus rapidement créer de meilleurs produits, tout en réduisant les pénibles allers-retours nécessaires pour obtenir la bonne conception. »

OpticsBuilder est incontournable

Pour matérialiser les conceptions optiques, l'équipe d'ingénieurs doit coordonner ses compétences individuelles vers un objectif commun. Le facteur limitant réside souvent dans le temps et les efforts consacrés à l'exportation/conversion des données de conception d'un outil à l'autre. Les utilisateurs de CAO passent des heures, voire des jours, à convertir des conceptions optiques complètes dans les formats de CAO requis par leur plateforme de CAO. Lors de la conception d'assemblage optomécanique, les ingénieurs ne disposent pas toujours des connaissances requises pour analyser la façon dont leurs méthodes de conditionnement influent sur le rendement du système optique. Une fois que l'utilisateur de la CAO a fini de conditionner la conception optique, il est souvent limité par le processus de dessin optique qui suppose un travail manuel porteur d'erreur.

Options de fabrication renforcées : mieux, plus vite, moins cher

OpticsBuilder permet aux ingénieurs en optique et aux utilisateurs de CAO d'améliorer leur productivité et d'être plus efficaces, en leur fournissant les bons outils pour alimenter, analyser et partager leur travail. Les utilisateurs de CAO peuvent rapidement se mettre à la tâche pour conditionner des conceptions optiques, en convertissant parfaitement les fichiers OpticStudio en CAO. En ayant des outils d'analyse axés sur la façon dont le conditionnement mécanique influe sur le rendement optique, les utilisateurs de CAO peuvent très tôt détecter les erreurs, réduire les allers-retours avec les ingénieurs optiques et éviter le prototypage coûteux. En outre, les utilisateurs de CAO peuvent facilement partager des dessins optiques conformes aux normes ISO avec les fabricants, en utilisant un outil d'exportation de maquette automatisé.

Pour en savoir plus sur OpticsBuilder.

À propos de Zemax

OpticStudio®, OpticsBuildertm et OpticsViewertm, les logiciels de simulation et de conception de produits optiques de Zemax, aident les équipes d'ingénieurs en optique, en mécanique et en fabrication à matérialiser leurs idées. L'uniformisation sur le logiciel Zemax réduit les doublons de conception et de prototypes, ce qui réduit les délais de commercialisation et les coûts de développement. Acquis par EQT Partners en 2018, Zemax, basé près de Kirkland (Washington), dispose de bureaux au Royaume-Uni, au Japon, à Taïwan et en Chine. Pour plus d'informations : www.Zemax.com

CONTACT

Lisa Bukowitz

Directrice commerciale, Zemax

425-305-2762

Lisa.Bukowitz@Zemax.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022916/Zemax_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :