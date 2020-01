SNC-Lavalin renforce son équipe de direction pour soutenir la nouvelle orientation stratégique





Nomination d'un chef de la transformation et d'un président, Projets d'infrastructures

MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer une série d'améliorations à son équipe de direction afin de mieux refléter la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise et soutenir sa mise en oeuvre, avec pour objectif de générer des flux de trésorerie et une croissance durable.

L'entreprise a annoncé les nominations suivantes, qui entreront en vigueur le 3 février :

Louis G. Véronneau est nommé au poste nouvellement créé de chef de la transformation. Il devra rapidement simplifier la structure organisationnelle et les processus de l'entreprise et, tout en soutenant la nouvelle orientation stratégique, mettra l'accent sur les technologies de l'information et les désinvestissements.

Jonathan Wilkinson est nommé au poste nouvellement créé de président, Projets d'infrastructures?; il supervisera la réalisation diligente et efficace du carnet de commandes de contrats clé en main à prix forfaitaire.

Dale Clarke est nommé par intérim au poste nouvellement créé de vice-président directeur, Services d'infrastructures?; il sera responsable de la croissance de nos services à haut rendement en Amérique du Nord.

En juillet 2019, SNC-Lavalin a annoncé une nouvelle orientation stratégique axée sur la diminution des risques liés aux activités et la priorisation des secteurs à rendement élevé et en forte croissance de l'entreprise, incluant les secteurs Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), Énergie nucléaire et Services d'infrastructures. La nouvelle stratégie comporte trois composantes principales, à savoir : i - la réorganisation de l'entreprise en deux secteurs d'activité distincts, soit SNCL Services d'ingénierie et SNCL Projets?; ii -- l'abandon du modèle de contrat clé en main à prix forfaitaire et la réalisation des derniers contrats existants figurant sur le carnet de commandes?; et iii -- l'exploration de toutes les options possibles pour le secteur Ressources, y compris de possibles désinvestissements.

«?Chacune de ces nominations renforce l'attention que nous portons à la mise en oeuvre de notre nouvelle orientation stratégique, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous sommes déterminés à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et à mettre l'entreprise sur la voie d'une croissance durable pour générer des profits et des flux de trésorerie constants. Pour ce faire, nous avons besoin de dirigeants expérimentés et dynamiques qui se consacrent uniquement à la réalisation de ces objectifs. Ces trois personnes possèdent une grande expertise et une feuille de route impressionnante dans la direction efficace de projets de transformation, et elles amélioreront notre capacité à mettre en oeuvre notre orientation stratégique.?»

Louis G. Véronneau apporte une vaste expérience interfonctionnelle au poste nouvellement créé de chef de la transformation. Il a été responsable des services bancaires d'investissement, avocat en valeurs mobilières, chef du contentieux et vice-président responsable de la stratégie et de l'expansion d'entreprise pour le compte de plusieurs grandes entreprises canadiennes, dont Abitibi-Consolidated et Bombardier inc. M. Véronneau devra renforcer l'efficacité organisationnelle à l'échelle de l'entreprise. Il se concentrera sur la réduction des coûts, l'amélioration de l'organisation et des processus de l'entreprise, en simplifiant la structure de la compagnie et en réduisant sa présence géographique actuelle?; il ciblera les activités les moins rentables de l'entreprise incluant de possibles désinvestissements. Il relèvera de Ian L. Edwards, président et chef de la direction, et se joindra au comité de direction.

«?Pour une mise en oeuvre efficace de notre nouvelle orientation stratégique, nous devons faire un examen approfondi de l'entreprise dans son ensemble afin d'établir des liens entre nos processus, notre structure de coûts et notre modèle d'affaires, pour assurer notre capacité de générer des flux de trésorerie et maintenir un bilan solide, a annoncé M. Edwards. Nous devons poursuivre la réduction des coûts et l'harmonisation de nos capacités, telles que nos vastes plateformes technologiques, avec la nouvelle orientation stratégique, et Louis jouera un rôle crucial en pilotant cette transformation.?»

Jonathan Wilkinson, l'actuel président du secteur Infrastructures, mettra sa vaste expertise dans la supervision de projets transformationnels d'envergure au poste nouvellement créé de président, Projets d'infrastructures et demeurera membre du comité de direction. Dans ses nouvelles fonctions, il portera une attention toute particulière à la réalisation des projets existants d'infrastructures clé en main à prix forfaitaire et travaillera en étroite collaboration avec Nigel White, vice-président directeur, Surveillance de projets.

Dale Clarke, l'actuel vice-président directeur, Stratégie et croissance, Infrastructures devient vice-président directeur par intérim, Services d'infrastructures. Il sera responsable de la croissance de notre secteur des services d'infrastructures à haut rendement en Amérique du Nord, incluant les services Opérations et maintenance d'infrastructures, Énergie, réseaux et solutions industrielles, et Gestion de projets et de projets de construction.

«?Cette structure permet de nous concentrer entièrement à la réalisation de notre stratégie, tant pour la terminaison des derniers contrats clé en main à prix forfaitaire de notre carnet de commandes de façon rigoureuse et dans les temps impartis, mais aussi pour l'établissement de notre solide secteur Services d'infrastructures dans les territoires que nous avons ciblés comme zones principales de croissance?», a affirmé M. Edwards.

