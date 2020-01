/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions/





LÉVIS, QC, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 22 janvier prochain.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées du président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Paul Vachon, ainsi que du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 22 janvier 2020



Heure : 14 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Lévis 2175, chemin du Fleuve Lévis (Québec) G6W 7W9

