/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera l'annonce d'un projet en matière d'emploi pour soutenir les PME/





QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il procédera à l'annonce d'un soutien financier attribué au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Date : 22 janvier 2020



Heure : 10 h 30



Lieu : Direction régionale de Services Québec de la Chaudière?Appalaches

5130, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300

Lévis (Québec) G6V 9L3

