IBA Group figure parmi les finalistes des CEE Business Services Awards 2020





PRAGUE, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La European Business Services Association a annoncé la liste des finalistes pour la huitième édition annuelle des CEE Business Services Awards. La liste des nominés comprend IBA Group (www.ibagroupit.com) dans les trois catégories suivantes.

Meilleure mise en oeuvre de l'année dans le domaine de la robotique (Insurance Medical Claims Automation, automatisation des demandes d'indemnisation médicale)

Meilleure coopération de l'année entre une université et une entreprise, Europe centrale et orientale (Co-Creating Smart Digital Future, co-création d'un avenir numérique intelligent)

Meilleure initiative de RSE de l'année, Europe centrale et orientale (Journey Across Technologies, voyage à travers les technologies).

Pour la catégorie Meilleure mise en oeuvre de l'année dans le domaine de la robotique/l'automatisation des processus robotisés, IBA Group a présenté une solution qui automatise les processus commerciaux d'une compagnie d'assurance médicale, depuis le dépôt des demandes d'indemnisation jusqu'à la délivrance des documents de paiement. Cette solution d'automatisation cognitive traite jusqu'à 10 000 documents non structurés par jour.

Nominé dans la catégorie Meilleure coopération de l'année entre une université et une entreprise, le projet Co-Creating Smart Digital Future met en avant les relations durables entre IBA Group et de grandes universités dans les pays où la société est présente, dont la Biélorussie, la République tchèque et la Bulgarie. En outre, IBA a amorcé une collaboration avec des universités régionales pour contribuer à la pérennité des petites villes. Les projets les plus prometteurs sont des laboratoires de R&D qu'IBA Group a mis en place en coopération avec IBM et SAP. Ces laboratoires offrent un espace de formation et de collaboration où les étudiants et les employés d'IBA Group travaillent ensemble pour trouver des solutions aux problèmes à petite échelle et mondiaux.

Pour la catégorie Meilleure initiative de RSE de l'année, IBA Group a présenté le projet Journey Across Technologies. L'objectif du projet est de guider et de former les élèves des écoles et des universités dans les disciplines informatiques émergentes, ainsi que de fournir des opportunités professionnelles aux étudiants de premier cycle.

Au total, la European Business Services Association a présélectionné 101 entreprises dans 26 catégories de prix. Le jury indépendant de 28 membres votera pour la finale le soir précédant le gala des CEE Business Services Awards prévu pour le 30 janvier 2020.

Pour consulter la liste des finalistes des CEE Business Services Awards, veuillez consulter le site http://ceeoutsourcingawards.com/.

