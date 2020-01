Invitation aux médias - Forum citoyen de la consultation publique sur le quartier Namur-Hippodrome





MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal invite les représentants des médias à assister au forum citoyen « Créer un quartier innovant et durable » de la consultation Namur-Hippodrome, qui aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 à l'hôtel Ruby Foo's situé au 7655 boulevard Décarie.

Cette démarche d'intelligence collective permettra de réfléchir, partager des expériences utiles et faire des propositions sur les thèmes de l'aménagement durable, de la mobilité, de la mixité ainsi que des innovations urbaines et écologiques. La journée se déroulera en trois temps : l'après-midi sera consacrée à des conférences et des panels d'experts (webdiffusés), alors que la soirée proposera de courtes présentations en ouverture, suivies d'ateliers créatifs en petits groupes (Aménagement / Mobilité / Innovation) qui permettront aux citoyens d'illustrer ensemble, de manière créative, leur vision du futur quartier. Entre les deux, des kiosques d'information en visite libre permettront de discuter avec les représentants de la Ville de Montréal, Transdev, CARBONLEO : le projet Royalmount, Devmont : Triangle et Westbury, Société de transport de Montréal (STM) ainsi que la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges.

Le programme détaillé est disponible au ocpm.qc.ca/fr/actualite/forum-citoyen-quartier-innovant-et-durable.

Forum citoyen Namur-Hippodrome

Créer un quartier innovant et durable

le jeudi 23 janvier de 13 h à 21 h

à l'hôtel Ruby Foo's situé au 7655 boulevard Décarie (métro Namur)

Toute l'information sur cette consultation, la description des prochaines étapes, la documentation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/hippodrome et peut aussi se trouver au bureau de l'Office situé au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

