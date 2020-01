Vélo Québec lance la campagne Hiver à vélo, une invitation à intégrer le deux-roues dans vos déplacements quotidiens!





MONTRÉAL, 22 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec lance Hiver à vélo , une campagne qui a pour but de démystifier les déplacements à vélo en hiver en invitant la population à tenter l'expérience. Dans le cadre de cette campagne, Vélo Québec présente des portraits inspirants de cyclistes étudiants, parents et professionnels de tous âges se déplaçant à vélo l'hiver, offre des trucs et conseils pour faciliter les déplacements, et donne à tous la chance de gagner des prix en participant au concours Hiver à vélo , qui aura lieu du 1er au 15 février.



« L'hiver nous offre de belles journées ensoleillées et des chaussées déneigées nous permettant de rouler à vélo. Il devient alors possible de profiter du plaisir d'être dehors tout en gagnant du temps dans nos déplacements. On compte d'ailleurs au Québec 180 000 cyclistes qui se déplacent au moins une fois entre les mois de décembre et mars. Cette tendance est en constante évolution, comme en témoignent les dernières données récoltées à Montréal, où le nombre de déplacements à vélo quotidiens durant les mois de janvier et de février est passé de 8535 en 2015 à 22 148 en 2017, soit une augmentation de 159 % », nous dit Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec.

Envie de tenter l'expérience et de participer au concours?

Entre le 1er et le 15 février, enregistrez au moins un déplacement à vélo sur la plateforme du concours et courez la chance de gagner plus de 1000 $ en prix.

À propos de la campagne Hiver à vélo

Hiver à vélo est une campagne annuelle de Vélo Québec menée à compter de janvier auprès de la population québécoise. Elle vise à démystifier les déplacements à vélo durant l'hiver en invitant les Québécois à tenter l'expérience. Cette campagne est rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Consulter le communiqué dans la Salle de presse



Information

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec

514 521-8356, poste 358

scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fdbbb1e-a9b0-4910-a087-50be13d91c01

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 06:05 et diffusé par :