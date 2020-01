La « Nuit de Guangzhou » inaugurée dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial





DAVOS, Suisse, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le 21 janvier au soir (TMG+1), Guangzhou (Chine) a organisé pour la toute première fois la « Nuit de Guangzhou » dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial. La « Nuit de Guangzhou » est coorganisée par le Gouvernement populaire de la municipalité de Guangzhou et Cedar Holdings, un conglomérat originaire de la ville. D'après les informations publiques, Cedar Holdings, le leader mondial des matières premières chinoises, figure à la 301e place sur la liste Fortune Global 500, son chiffre d'affaires total s'élevant à 40,6 milliards d'USD. Au cours de cette soirée, un accord de partenariat stratégique a été signé, aux termes duquel Cedar Holdings acquiert la totalité du capital de Stemcor. Basée au Royaume-Uni, Stemcor est l'une des trois plus grandes sociétés privées de négoce en acier et matières premières au monde.

Guangzhou a assuré sa promotion mondiale, échangé sur les possibilités de développement de la ville et affirmé sa volonté d'ouverture et de coopération. Des hauts fonctionnaires de dizaines de pays et régions, des cadres supérieurs d'entreprises figurant sur la liste Fortune Global 500 et des participants au Forum économique mondial de dizaines de pays et régions ont assisté à l'événement. Wen Guohui, le maire de Guangzhou et King Cheung, le président du Conseil d'administration de Cedar Holdings ont prononcé un discours lors de l'événement.

Grâce à une conception créative perfectionnée, la « Nuit de Guangzhou » a transposé dans l'hiver de Davos, le paysage urbain, la gastronomie cantonaise et les performances culturelles et artistiques propres à Guangzhou, mettant ainsi en valeur la vitalité et la culture de ce carrefour commercial millénaire.

