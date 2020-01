Moody's Analytics remporte un prix en intelligence artificielle





Moody's Analytics, un chef de file mondial du renseignement financier, vient de remporter la catégorie Meilleure solution IA de services financiers dans le cadre des Prix 2019 de l'intelligence artificielle. Nous avons reçu ce prix pour la solution QUIQspreadtm, qui aide les institutions à automatiser la pondération des états financiers.

Notre expertise approfondie en pondération financière et nos ressources en données sont au coeur de l'outil QUIQspread, qui utilise l'apprentissage machine pour comprendre les politiques de pondération des données financières d'une organisation. La précision est optimisée, les temps de traitement sont raccourcis et les coûts sont diminués au fur et à mesure que l'outil devient plus intelligent à chaque pondération.

En tant que plateforme SaaS, QUIQspread évolue en fonction de la croissance de l'entreprise. Il contient des données sur les états financiers de plus de 22 millions de sociétés privées, ce qui l'aide à améliorer instantanément la précision de la pondération.

L'outil QUIQspread s'intègre aisément aux systèmes de prêts internes des clients, et la plateforme CreditLenstm de Moody's Analytics, notre solution de gestion du cycle de vie des crédits, aide les entreprises à transformer numériquement leurs processus de crédits commerciaux. Les sociétés utilisant la solution CreditLens peuvent traiter leurs états financiers via l'outil QUIQspread sans quitter la plateforme.

L'outil QUIQspread a été mis au point par l'Accélérateur de Moody's Analytics, qui utilise des technologies pionnières pour mettre sur pied les solutions de gestion des risques de prochaine génération de Moody's Analytics.

"C'est pour nous un honneur de recevoir un prix aux Artificial Intelligence Awards", déclare Eric Grandeo, directeur principal chez Moody's Analytics. "Les entreprises veulent consacrer moins de temps et de ressources au processus de pondération, tout en préservant la qualité des données. Grâce à l'outil QUIQspread, nous contribuons à concrétiser cette volonté."

Suivez notre webinaire le 6 février pour découvrir comment les solutions QUIQspread et CreditLens peuvent aider votre organisation à prendre plus rapidement des décisions éclairées.

Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur notre victoire aux Artificial Intelligence Awards, qui vient étoffer la liste de prix et distinctions sectorielles de Moody's Analytics.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'outil QUIQspread.

Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur la solution CreditLens.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignement financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site internet ou rejoignez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10 900 personnes dans le monde et est implantée dans 44 pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 05:35 et diffusé par :