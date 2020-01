Lucid Motors ouvre les réservations pour la Lucid Air en Europe, remplissant ainsi sa promesse d'apporter sur de multiples marchés sa berline sportive tout-électrique d'avant-garde





Une forte demande en Europe aiguillonne la démarche, avec des frais de réservation équivalant à 1 000 USD et des livraisons attendues en 2021

NEWARK, Californie, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Lucid Motors, qui cherche à établir de nouvelles normes pour le transport durable avec des VE (véhicules électriques) de luxe propulsés par une technologie de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'elle a commencé à accepter des réservations pour sa berline sportive révolutionnaire Lucid Air dans une sélection de pays européens.

Lucid avait à l'origine l'intention de commencer à accepter des réservations de clients européens à mesure que les livraisons planifiées pour la région se rapprochaient de la fin 2021, une année après le début de la production de l'Air dans l'usine de la Société en Arizona, mais la forte demande provenant de cette région favorable aux VE a accéléré ces plans.

Pour l'équivalent de 1 000 USD, les clients en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Islande, Italie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse pourront s'assurer une place dans la file d'attente pour la Lucid Air. Des marchés spécifiques ont été sélectionnés en raison d'une combinaison d'infrastructures de charge, d'acceptation et de dimension de marché. L'expansion en Europe est planifiée dans l'avenir, y compris un modèle avec conduite à droite pour le Royaume-Uni.

« C'est une période passionnante pour Lucid. Nous avons avancé à un rythme incroyable avec l'achèvement de notre usine et la première production de l'Air attendue à la fin de 2020, » a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid Motors. « Les livraisons en Europe étant prévues seulement une année à partir de ces jalons, nous avons estimé que c'était le bon moment pour ouvrir ces réservations dans une région qui s'est véritablement ralliée aux principes fondamentaux d'un transport respectueux de l'environnement, une région qui, nous l'espérons, constituera un marché important pour Lucid. »

Lucid dévoilera la version de série de l'Air à New York en avril 2020. Outre les conceptions finales de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, de nouveaux détails sur les spécifications de la production, sur les configurations disponibles et des renseignements sur les prix seront également partagés. À l'heure actuelle, les développements en interne sur ce qui est prévu d'être la voiture électrique la plus sophistiquée du monde se poursuivent à un rythme rapide, notamment en ce qui concerne des blocs de batteries d'une densité énergétique inégalée et des moteurs électriques qui sont incroyablement puissants tout en restant efficaces. Lucid est en train de préparer 80 prototypes bêta au siège de la Société dans la Silicon Valley ; ils seront employés dans des essais complets, pour une validation de la dynamique essentielle des véhicules, de même que dans des essais de collision en vue de confirmer des simulations exhaustives.

À propos de Lucid Motors

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption du transport durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la Société, la Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe du progrès, mettant en valeur une conception inspirée par la Californie et soutenue par une technologie ayant fait ses preuves dans la course. Se distinguant par son espace intérieur luxueux pour une empreinte extérieure de taille moyenne, l'Air est capable d'une autonomie de plus 640 kilomètres (400 milles) et de passer de 0 à 97 km/h (60 mph) en moins de 2,5 secondes. La production de la Lucid Air va commencer fin 2020 dans la nouvelle usine de Lucid à Casa Grande en Arizona.

