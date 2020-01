Logitravel choisit RateGain pour proposer de fantastiques vacances aux meilleurs prix





BARCELONE, Espagne, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- RateGain Technologies, la première entreprise de SaaS (logiciels en tant que service) dans le secteur des voyages et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui que Logitravel, une agence de voyages pan-européenne en ligne de premier plan spécialisée dans les vacances et aidant chaque année plus de cinq millions de personnes à organiser leurs séjours, a choisi PackageGain, l'outil de veille tarifaire concurrentielle en temps réel de RateGain, pour conserver sa bonne position dans le cadre des mouvements du marché et accélérer sa croissance pour générer de nouvelles sources de revenus.

Logitravel entend s'appuyer sur PackageGain, le produit unique de veille tarifaire de RateGain, pour connaître les tarifs des concurrents en temps réel. Grâce aux données détaillées et adéquates qu'elle possèdera à propos du marché, Logitravel sera à même d'optimiser sa stratégie de tarification plus rapidement et avec davantage de précision, ce qui lui permettra de proposer tous les forfaits touristiques au meilleur prix à ses clients.

Lluis Aguilo Moreno, directeur des offres de vacances chez Logitravel, a indiqué : « Chez Logitravel, nous avons à coeur d'exploiter la technologie pour offrir à nos clients toute une gamme de produits et de services de voyages à des prix avantageux. Avec l'expertise de RateGain, nous pourrons rester à l'avant-garde du marché en utilisant les renseignements qui nous permettront d'accroître nos revenus plus rapidement. Nous sommes convaincus que ce partenariat ouvrira la voie à un avenir encore meilleur pour Logitravel. »

Package Gain exploite l'IA pour fournir aux opérateurs de voyages des renseignements sur les prix pratiqués par les concurrents, comparant les tarifs de la concurrence pour les forfaits proposés en analysant les hôtels, les vols et toute autre prestation incluse, et donne ainsi une image fidèle de la stratégie tarifaire des concurrents avec des données précises en temps réel.

Apurva Chamaria, directeur des recettes (CRO) chez RateGain, a déclaré à propos de ce partenariat : « Logitravel entend tirer parti de la technologie pour simplifier les forfaits vacances et les proposer à un prix abordable à ses clients. Le fait que la société nous ait choisi comme partenaire technologique stratégique traduit le rôle dominant que joue Package Gain dans le domaine de la comparaison tarifaire entre concurrents sur le marché des forfaits touristiques. Package Gain aidera Logitravel à obtenir des renseignements plus rapides et plus précis sur les tarifs de la concurrence et à affiner sa stratégie de tarification pour être plus réactive face aux revirements du marché. »

À propos de Logitravel

Logitravel est une agence de voyages en ligne de premier plan spécialisée dans la vente de séjours de vacances et disposant d'un large portefeuille de croisières, de forfaits touristiques, de circuits, de séjours incluant plusieurs centres et de voyages avec vol et réservation de véhicule. Grâce à Logitravel, il est possible de réserver la totalité d'un voyage en ligne avec confirmation immédiate.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.logitravel.co.uk/holidays/

À propos de RateGain

RateGain premier fournisseur de produits SaaS (logiciels en tant que service), aide les sociétés du secteur des voyages et de l'hôtellerie à générer chaque jour davantage de revenus. RateGain propose des produits qui contribuent à la collecte de données sur les tarifs, à la gestion cognitive des revenus, à la distribution électronique intelligente et à l'engagement des marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rategain.com

