Fisher & Paykel présente la liberté de design à l'édition 2020 du Kitchen & Bath Industry Show et de l'International Builders' Show

S'appuyant sur l'élan généré par le succès de la marque en 2019 Fisher & Paykel sera à nouveau présente à l'International Builders' Show (IBS), qui se tiendra du 21 au 23 janvier à Las Vegas, Nevada. L'entreprise sera située dans le stand n° C5831, dans le hall central à côté de l'entrée du Kitchen & Bath Show (KBIS), et l'exposition accueillera les participants de l'IBS et du KBIS.

Selon Kevin Dexter, président de Fisher & Paykel pour l'Amérique du Nord, l'événement sera l'occasion de présenter le meilleur du portefeuille haut de gamme de la marque à travers ses cinq superbes styles de design.

« Le retour de Fisher & Paykel au KBIS/à l'IBS l'an dernier a permis aux participants d'approfondir leur expérience de notre marque, de notre philosophie et de notre portefeuille haut de gamme. Cette année, nous allons présenter l'étendue des choix et la liberté de design que nous offrons à travers notre esthétique de style distincte, » a déclaré M. Dexter.

« Notre stand de 2020 se concentre sur les suites d'appareils de cuisine haut de gamme destinés à l'intérieur et à l'extérieur, en mettant l'accent sur nos cinq styles de conception d'appareils : Professionnel, Contemporain, Classique, Minimal et Intégré. »

Pour mettre en valeur la liberté de conception et la beauté du choix offertes par ses produits, la marque fondée en Nouvelle-Zélande présentera sa suite complète et polyvalente d'appareils électroménagers dans des vignettes illustrant chaque style d'appareil électroménager.

Les vignettes présenteront également plusieurs nouveaux produits de Fisher & Paykel telles que sa nouvelle cuisinière professionnelle de 48 pouces, sa colonne intégrée de rangement de bouteilles de vin de 24 pouces, son four mural de 30 pouces et sa gazinière DCS, appareils qui seront tous disponibles à l'achat au premier trimestre. Les cinq designs d'appareils sont les suivants :

Professionnel : Distinctifs et audacieux, les appareils se caractérisent par leurs performances sans compromis et leur esthétique robuste.

Intégré : Offrant une liberté de design inégalée pour une esthétique de cuisine propre et cohérente, cette catégorie se caractérise par des lignes épurées et des contrastes tonaux complémentaires.

Contemporain : Une esthétique intemporelle caractérisée par des lignes épurées et des contrastes tonaux complémentaires créent une série au design moderne superbement équilibrée.

Minimal : Une esthétique unique qui se fond parfaitement dans la cuisine, axée sur tons noirs et mettant l'accent sur la simplicité de la forme.

Classique : Mélangeant des éléments de design de style héritage et contemporain, cette catégorie de conception est la mieux représentée par les Cuisinières autonomes classiques.

Du fait de sa popularité par le passé, Fisher & Paykel présentera à nouveau son expérience Social Kitchentm, afin que tous dans le stand puissent en profiter. Les participants pourront une fois de plus choisir entre quatre saveurs distinctives mettant en évidence la diversité de la flore et de la faune de la Nouvelle-Zélande. Ces saveurs seront un thé Kawakawa traditionnel servi à partir d'une unité d'induction en pierre unique en son genre, des chamallows grillés au miel de Manuka, un sorbet au Riesling de cépage noble et un sirop au kiwi jaune servi sur de la glace pilée.

Des membres des équipes de direction, de conception des produits et de gestion des produits de la marque en Amérique du Nord seront sur place pour discuter plus en détail de la philosophie de la marque et du portefeuille de produits.

À propos des appareils ménagers Fisher & Paykel

Fisher & Paykel, la marque d'appareils ménagers primée néo-zélandaise, vend des produits qui changent la manière dont les gens vivent depuis 1934. Au fil des ans, la société est devenue une organisation mondiale, et elle opère désormais dans 30 pays avec plus de 4 000 employés et des installations de fabrication en Italie, en Thaïlande et au Mexique.

L'héritage de conception de Fisher & Paykel est fondé sur un esprit de pionnier et une culture de la curiosité qui remettent en cause la conception d'appareils ménagers classiques afin de proposer des produits toujours adaptés aux besoins des personnes. La société s'est engagée en faveur de la recherche et du développement continus avec une culture de l'innovation constante, permettant aux personnes de travailler en collaboration pour trouver des idées qui soient en symbiose avec les clients tout en respectant la planète.

Pour Fisher & Paykel, chacun mérite un bon design, car un bon design a pour but de rendre la vie meilleure. La société a bâti son succès sur la compréhension de ses consommateurs et sur la conception de produits innovants tels que le lave-vaisselle DishDrawertm (le premier lave-vaisselle au monde à se ranger dans un tiroir) et le tiroir multi-températures CoolDrawertm, le leader de sa catégorie.

Membre du Groupe Haier depuis 2012, Fisher & Paykel a depuis renforcé sa présence en tant que marque d'appareils électroménagers haut de gamme. Le Centre de design néo-zélandais de Fisher & Paykel, réparti sur deux sites à Auckland et à Dunedin, a été reconnu comme l'un des cinq centres d'excellence mondiaux de recherche et développement du Groupe Haier.

