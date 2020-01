HCL va explorer l'avenir technologique des entreprises numériques au Forum économique mondial 2020





HCL Technologies (HCL), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui sa participation à la prochaine réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tiendra à Davos pour la deuxième année consécutive. Dans le cadre de sa plateforme HCL 2030, la société a prévu d'organiser une série de discussions sur le leadership éclairé, de rencontres et de réceptions de réseautage au niveau de son pavillon, pendant les trois jours que durera l'événement.

Tirant parti de leur partenariat fructueux au FEM en 2019, HCL et Fast Company faciliteront les discussions sur la convergence de l'innovation technologique, de l'ingéniosité humaine et de la pensée critique. Les « Davos Dialogues » (Dialogues à Davos) organisés par HCL verront des chefs d'entreprise discuter de l'avenir des innovations numériques liées aux tendances démographiques, sociétales et technologiques qui façonnent le monde complexe et interdépendant d'aujourd'hui.

Plusieurs sessions percutantes sont prévues au programme : « CEOs: Disrupt Thyself » (PDG, perturbez-vous vous-mêmes), « Banking Without Borders: Shaping an Open Financial Ecosystem » (La banque sans frontières : Façonner un écosystème financier ouvert), « Defining Moments of Technology by 2030 » (Définir les grandes étapes technologiques d'ici 2030), et « Building Trust: Reinventing Culture in a Digital World » (Établir la confiance : Réinventer la culture dans un monde numérique). Ces sessions verront l'intervention de cadres dirigeants issus d'organisations mondiales parmi les plus innovantes.

Le pavillon de HCL présentera également les aspects d'ingénierie, d'innovation produit et de technologie de l'Entreprise numérique 4.0, démontrant comment ces éléments constitutifs sont en train de façonner l'avenir des nouveaux modèles économiques, avec une application pratique dès aujourd'hui. La Tech Showcase Zone présentera des solutions révolutionnaires dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, de l'automatisation, de la blockchain, de l'IdO, de l'informatique quantique et des technologies liées à l'engagement des consommateurs, dans des secteurs tels que les services financiers, la vente au détail, les soins de santé, les transports et l'agriculture.

« En tant que partenaire stratégique du Forum économique mondial, HCL est fière de collaborer avec des leaders mondiaux pour développer des solutions innovantes qui aideront à résoudre les nouveaux défis auxquels sont confrontés les entreprises et la société dans son ensemble », a déclaré C. Vijayakumar, président et chef de la direction de HCL Technologies. « La mission de HCL est d'apporter aux individus et aux entreprises numériques des technologies révolutionnaires qui permettront de construire un avenir cohérent et durable. Nous sommes impatients de travailler avec l'écosystème mondial de Davos pour résoudre certains des problèmes les plus urgents à travers le monde, et faire de la technologie de demain une réalité dès aujourd'hui. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.hcltech.com/world-economic-forum.

À propos de Fast Company

Fast Company est la seule marque multimédia entièrement dédiée au croisement clé entre commerce, innovation et design, en impliquant les leaders, sociétés et penseurs les plus influents vers l'avenir. Depuis 2011, Fast Company a reçu des prix d'édition très prestigieux et autres distinctions pour son design, notamment le prix national du « Magazine de l'année » par l'American Society of Magazine Editors (ASME), et le prix de la « Meilleure publication commerciale » décerné par l'Adweek Hot List, ainsi que six médailles d'or et dix médailles d'argent, de la Society of Publication Designers. La rédactrice en chef est Stephanie Mehta, et l'éditrice est Amanda Smith. Basé à New York, Fast Company est publié par Mansueto Ventures LLC, avec notre publication soeur, le magazine Inc., et disponible en ligne sur le site www.fastcompany.com.

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) habilite dès aujourd'hui les entreprises mondiales grâce à la technologie pour la prochaine décennie. Grâce à son expertise approfondie du secteur, son orientation client et sa culture entrepreneuriale basée sur l'ideapreneurshiptm, la stratégie de HCL fonctionnant selon les Modes 1?2?3 permet aux sociétés de se transformer en entreprises de la prochaine génération.

Les services et produits proposés par HCL sont divisés en trois unités commerciales : Services informatiques et commerciaux (IT and Business Services, ITBS), Services d'ingénierie et de R&D (Engineering and R&D Services, ERS), et Produits et Plateformes (P&P). ITBS permet aux entreprises mondiales de transformer leurs activités grâce à des offres dans les domaines des applications, de l'infrastructure, des opérations de processus numérique, et des solutions de transformation numérique nouvelle génération. ERS offre des services et des solutions d'ingénierie pour tous les aspects du développement de produits et de l'ingénierie de plateforme. Dans le cadre de l'unité P&P, HCL fournit des produits logiciels modernisés à des clients mondiaux pour répondre à leurs besoins technologiques et spécifiques à l'industrie. Grâce à ses laboratoires de co-innovation de pointe, ses capacités de livraison mondiales et son vaste réseau mondial, HCL fournit des services holistiques dans divers secteurs verticaux de l'industrie, classés selon les catégories suivantes : Services financiers, Manufacture, Technologie et services, Télécommunications et médias, Vente au détail et Biens de consommation emballés, Sciences de la vie et Soins de santé, et Services publics.

En tant que société technologique mondiale de premier plan, HCL est fière de sa diversité, de sa responsabilité sociale, de sa durabilité et de ses initiatives éducatives. Pour les 12 mois clos le 31 décembre 2019, HCL a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9,7 milliards USD, et ses 149 000 « ideapreneurs » opèrent dans 45 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hcltech.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 20:55 et diffusé par :