Sondage : moins de la moitié des entreprises au Canada offrent des options de télétravail; 6 employés sur 10 utilisent cet avantage lorsqu'il leur est offert





Les technologies inadéquates et la perte de productivité sont les principales raisons pour lesquelles les professionnels choisissent de ne pas recourir au télétravail.

TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - À quel point les ententes de télétravail sont-elles courantes? Selon un nouveau sondage réalisé par le cabinet mondial de recrutement en personnel Robert Half, moins de la moitié des professionnels au Canada (43 %) affirment que leur entreprise leur offre la possibilité de travailler hors site. Parmi ces professionnels, 61 % profitent de l'avantage et travaillent à domicile; 3 % font leur travail à partir d'un autre endroit, comme un café ou un bureau partagé. Pour les 36 % qui restent, le fait de ne pas avoir la bonne technologie (47 %) et d'être moins productifs en raison des distractions (31 %) sont les principaux facteurs qui les dissuadent de travailler à l'extérieur du bureau.

De nos jours, les entreprises prennent des mesures pour soutenir les employés qui veulent plus de souplesse. Dans un autre sondage mené auprès de cadres supérieurs, 54 % des répondants ont indiqué que leur organisation avait élargi les possibilités de travail à distance pour les employés au cours des trois dernières années. Les organisations comptant 500 employés ou plus étaient plus susceptibles d'offrir plus d'options de télétravail que les petites entreprises.

« Il est important que les organisations prennent le pouls des chercheurs d'emploi pour voir ce qui les attire, et la capacité de travailler à distance est clairement une chose que recherchent de nombreux professionnels », a déclaré David King, président de district principal de Robert Half. « Pour attirer les meilleurs talents, les employeurs devraient évaluer comment les avantages comme les options de travail de rechange peuvent être intégrés à leur organisation de manière à donner aux travailleurs la souplesse qu'ils veulent, sans compromettre les objectifs de l'entreprise. »

« Il incombe aux employeurs de préparer leur personnel à réussir, qu'ils soient au bureau ou non », a ajouté M. King. « Les gestionnaires doivent fournir aux travailleurs des outils et des ressources à jour et prévoir des mises à jour régulières ou des rencontres en personne afin que tous les membres de l'équipe demeurent productifs et engagés, peu importe où ils se trouvent. »

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ceux-ci sont fondés sur les réponses de 500 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus travaillant dans des bureaux et de plus de 350 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de dotation en personnel dans le monde et offre des services de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca. Pour d'autres conseils de carrière et de gestion, consultez le blogue de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca/blogue.

SOURCE Robert Half Canada

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 19:28 et diffusé par :