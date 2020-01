Clinical Innovations célèbre le 20e anniversaire du système d'accouchement par ventouse obstétricale Kiwi®, qui vient en aide aux mères et à leurs bébés





Clinical Innovations célèbre le 20e anniversaire du système d'accouchement par ventouse obstétricale Kiwi® en renforçant son programme de formation clinique précurseur qui a permis le déploiement de plus de 11 millions d'appareils à pompe manuels à travers le monde.

L'appareil Kiwi est un système d'accouchement complet et à usage unique par ventouse obstétricale, utilisé pour aider les médecins à effectuer des accouchements en toute sécurité, quelle que soit la position de la tête du foetus. De plus en plus de cliniciens utilisent Kiwi chaque année, à l'heure où les professionnels de la santé s'efforcent de réduire le nombre d'accouchements par césarienne et de recourir à des forceps, qui peuvent présenter des risques pour les mères et leurs bébés, et potentiellement élever le coût des soins de santé.

Clinical Innovations, l'une des plus grandes sociétés d'équipement médical au monde axée sur le travail, l'accouchement et les soins intensifs néonatals, lance un nouveau programme de simulation électronique Kiwi qui prépare les utilisateurs à une multitude de scénarios d'accouchement dans une salle d'accouchement virtuelle. L'existence d'un programme de formation consciencieux et généralisé a fait partie intégrante du succès de Kiwi depuis son lancement par Clinical Innovations il y a vingt ans.

« La ventouse obstétricale Kiwi est une solution accessible qui matérialise véritablement notre mission », a déclaré Ken Reali, président-directeur général de Clinical Innovations. « Notre nouvelle simulation électronique Kiwi placera l'appareil et une formation appropriée entre les mains d'un plus grand nombre de cliniciens à travers le monde, ce dont bénéficieront les mères et leurs bébés. »

Clinical Innovations a mené plusieurs milliers d'heures de formation, dans toutes les régions d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe et d'Asie, depuis sa création en 1993. Ses appareils leaders du marché sont utilisés dans plus de 90 pays pour aider des millions de mères, de bébés, et de professionnels de santé.

« Allier la bonne technique au bon outil ? c'est de cette manière que le Kiwi a été créé, et c'est cette même philosophie qui nous guide dans tout ce que nous entreprenons », a déclaré Ross McQuivey, M.D., directeur médical chez Clinical Innovations. « La ventouse obstétricale Kiwi et Clinical Innovations ont bâti un solide héritage en termes de produits et de formation clinique de haute qualité, ce qui positionne la société sur une trajectoire de croissance pour les années à venir. »

Parmi les autres appareils de Clinical Innovations figurent la lancette de talon de sécurité babyLancetm, le test de rupture de membranes ROM Plus®, le manipulateur utérin ClearView®, le cathéter de pression intra-utérine Koala®, l'écarteur abdominal traxi®, et le système complet de tamponnade ebb®. Au mois de décembre, la société a ajouté la solution de saccharose SweetUms et l'appareil d'aspiration buccale et nasale BoogieBaby à sa gamme croissante de produits destinés aux unités de soins intensifs néonatals (USIN).

Clinical Innovations a rapidement développé sa présence mondiale ces dernières années, en s'étendant à de nouveaux territoires tout en créant une organisation commerciale directe sur des marchés plus développés tels que les États-Unis, l'Europe occidentale, l'Australie et la Chine.

« L'engagement de Clinical Innovations autour de la formation clinique demeure cruciale à l'heure où les populations évoluent et où les connaissances ainsi que les compétences nécessaires doivent être transmises d'une génération de professionnels de santé à une autre », a déclaré Glen Mola, directeur des politiques et recherches internationales en obstétrique, et partisan de longue date de Kiwi. « Les cliniciens, les familles et les communautés du monde entier sont tous mieux servis grâce à cet appareil. »

Clinical Innovations est détenue par EQT, une importante société de placement.

Le mois dernier, LABORIE Medical Technologies a conclu un contrat définitif pour l'acquisition de Clinical Innovations au moyen de fonds gérés par EQT. L'accord devrait être conclu au début de l'année 2020.

Fondée en 1993, Clinical Innovations est l'une des plus grandes entreprises de dispositifs médicaux, exclusivement axée sur les procédures de travail et d'accouchement, et sur les soins intensifs néonatals. La société est leader du marché dans plusieurs catégories grâce à des produits tels que le système d'accouchement par ventouse obstétricale Kiwi®, la solution de saccharose SweetUms, le dispositif d'aspiration buccale et nasale BoogieBaby, le cathéter de pression intra-utérine Koala®, le test de rupture de membranes ROM Plus®, le rétracteur de pannicule traxi®, le manipulateur utérin ClearView® et la lancette de talon de sécurité babyLancetm. Clinical Innovations étend actuellement sa présence mondiale, en même temps qu'elle recherche et développe directement des technologies de pointe et des dispositifs médicaux innovants qui répondent à sa mission d'améliorer les vies des mères et de leurs bébés à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter clinicalinnovations.com.

EQT est une organisation d'investissement mondiale différenciée ayant levé plus de 62 milliards EUR en capitaux et dont l'actif sous gestion s'élève à environ 41 milliards EUR dans 20 fonds actifs. Les fonds d'EQT possèdent des sociétés de portefeuille en Europe, en Asie et aux États-Unis avec des ventes totales s'élevant à plus de 21 milliards EUR, et environ 127 000 employés. EQT travaille avec des sociétés de portefeuille afin d'atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership du marché.

Pour plus d'informations, voir : www.eqtgroup.com

LABORIE est un développeur, fabricant et distributeur mondial de premier plan de technologies et de fournitures médicales innovantes utilisées dans les procédures gastro-intestinales et pour le diagnostic et le traitement de la santé pelvienne dans les domaines de l'urologie, de la gynécologie et de la santé colorectale. LABORIE est une société de portefeuille de Patricia Industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur laborie.com.

